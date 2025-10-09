Ya está en libertad Almighty: superó el impase que tuvo con las autoridades en El Poblado

Resumen: El cantante de trap Almighty (Alejandro Mosquera) fue liberado minutos después de ser detenido por alteración del orden público en el barrio Castropol de El Poblado, Medellín. El equipo del artista desmintió las versiones de que estuviera bajo el efecto de sustancias y confirmó que el impase con las autoridades fue superado rápidamente.