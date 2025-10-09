Ya está en libertad Almighty: superó el impase que tuvo con las autoridades en El Poblado

Resumen: El cantante de trap Almighty (Alejandro Mosquera) fue liberado minutos después de ser detenido por alteración del orden público en el barrio Castropol de El Poblado, Medellín. El equipo del artista desmintió las versiones de que estuviera bajo el efecto de sustancias y confirmó que el impase con las autoridades fue superado rápidamente.
Luego de que en la mañana de este jueves, 9 de octubre, las autoridades se llevaran capturado al reconocido artista de trap Almighty, tanto él como su equipo de trabajo confirmaron que superaron el impase y que ya se encuentra en libertad, tan solo minutos después del hecho.
Según le indicaron por las redes sociales de Minuto30, el artista fue liberado tan solo minutos después del impase que se presentó en inmediaciones de un edificio en Castropol, El Poblado.
Además, desde el equipo aseguraron que el artista no se encontraba bajo el efecto de ninguna sustancia, desmintiendo las versiones de testigos que aseguraron que el artista estaba en alto grado de exaltación y, al parecer, drogado.
Incluso, el artista publicó un video horas después del impase donde se ve en libertad, en las calles de Medellín.