Ya está en libertad Almighty: superó el impase que tuvo con las autoridades en El Poblado

Resumen: El cantante de trap Almighty (Alejandro Mosquera) fue liberado minutos después de ser detenido por alteración del orden público en el barrio Castropol de El Poblado, Medellín. El equipo del artista desmintió las versiones de que estuviera bajo el efecto de sustancias y confirmó que el impase con las autoridades fue superado rápidamente.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Luego de que en la mañana de este jueves, 9 de octubre, las autoridades se llevaran capturado al reconocido artista de trap Almighty, tanto él como su equipo de trabajo confirmaron que superaron el impase y que ya se encuentra en libertad, tan solo minutos después del hecho.

Según le indicaron por las redes sociales de Minuto30, el artista fue liberado tan solo minutos después del impase que se presentó en inmediaciones de un edificio en Castropol, El Poblado.

Le puede interesar: ¡Qué tragedia! Hallan sin vida al niño de nueve años que cayó al río Sucio en Dabeiba

Además, desde el equipo aseguraron que el artista no se encontraba bajo el efecto de ninguna sustancia, desmintiendo las versiones de testigos que aseguraron que el artista estaba en alto grado de exaltación y, al parecer, drogado.

Incluso, el artista publicó un video horas después del impase donde se ve en libertad, en las calles de Medellín.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Ya está en libertad Almighty: superó el impase que tuvo con las autoridades en El Poblado

Author Signature
Redacción Minuto30

Lo que leas hoy en Minuto30... Mañana será noticia.

    • Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad