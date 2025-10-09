Resumen: El cuerpo de un niño de nueve años fue hallado sin vida tras caer al río Sucio desde una garrucha en Dabeiba. Autoridades piden construir un puente seguro en la zona.

¡Qué tragedia! Hallan sin vida al niño de nueve años que cayó al río Sucio en Dabeiba

La tragedia volvió a sacudir al municipio de Dabeiba, Antioquia. Luego de más de 24 horas de intensa búsqueda, organismos de socorro confirmaron el hallazgo sin vida del menor de nueve años que había caído al río Sucio desde una garrucha artesanal utilizada para transportar productos agrícolas.

El hecho ocurrió el 8 de octubre en la vereda Alto Bonito, cuando el niño, identificado como Uriel, cruzaba el afluente junto a su madre y su hermano mayor, ambos pertenecientes a una comunidad indígena.

Según el reporte preliminar, la garrucha presentó una falla en el sistema de poleas y el menor perdió el equilibrio, cayendo desde una altura aproximada de 40 metros al caudaloso río.

De inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba iniciaron las labores de búsqueda, apoyados por drones del Dagran y equipos de visión térmica. Sin embargo, las difíciles condiciones del terreno, la lluvia y la falta de señal en la zona rural complicaron las operaciones de rescate.

El alcalde del municipio, Daniel Higuita, lamentó el fallecimiento y explicó que el menor usaba una garrucha destinada al transporte de carga, no a personas.

“Es una tragedia que duele profundamente. Hacemos un llamado urgente a no utilizar estos medios artesanales y pedimos al Gobierno Nacional recursos para construir un puente seguro que evite más muertes”, señaló el mandatario.

La Gobernación de Antioquia y el Dagran también expresaron sus condolencias a la familia del pequeño y reiteraron su compromiso para fortalecer las medidas de seguridad en comunidades que aún dependen de estas estructuras improvisadas.

Luego de una búsqueda por parte de Bomberos Dabeiba, la comunidad y nuestro equipo de plataformas tecnológicas aéreas, fue hallado sin vida el menor de 9 años que cayó al río Sucio de una garrucha privada usada para el desplazamiento de productos agrícolas. Desde la… pic.twitter.com/6NbYJEwP6y — DAGRAN Antioquia (@DagranAntioquia) October 9, 2025

