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Resumen: Karol G, Shakira, J Balvin, Ryan Castro, Feid, Juanes, Fonseca, Carlos Vives y Grupo Niche figuran entre los nominados a los Grammy 2027. Karol G aparece en dos categorías y Ryan Castro tiene dos álbumes en el apartado urbano. La representación de estos intérpretes abarca seis categorías. La ceremonia se realizará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

¡Un orgullo para Colombia! Estos son los artistas nominados a los Grammy 2027

Colombia tendrá representación en seis categorías de los premios Grammy 2027. La Academia de la Grabación dio a conocer este lunes 16 de noviembre las nominaciones de su edición número 69, en la que aparecen Karol G, Shakira, J Balvin, Ryan Castro, Feid, Juanes, Fonseca, Carlos Vives y Grupo Niche.

Se trata de los galardones conocidos como Grammy anglo, distintos de los Latin Grammy. Aunque incluyen categorías dedicadas a la música latina, pertenecen a otra premiación y cuentan con su propio listado de nominados.

Entre los nombres nacionales sobresalen Karol G, que aparece en dos categorías, y Ryan Castro, quien compite con dos producciones en el apartado de música urbana. La presencia colombiana también abarca el pop, el rock, la música tropical y la interpretación global.

Karol G y Shakira, en categorías diferentes

Karol G fue nominada a Mejor álbum pop latino por No me arrepiento de sentir tanto. En esa categoría comparte la lista con Mon Laferte, Carín León, Rawayana y Elena Rose.

La artista paisa también figura en Mejor canción latina por «Ahí», colaboración con Drake. Este reconocimiento es para los compositores, por lo que aparece acreditada con su nombre, Carolina Giraldo Navarro, junto con Aubrey Drake Graham, Kevyn Mauricio Cruz Moreno y Daniel Echavarría Oviedo.

Mejor canción latina es una de las nuevas categorías que se estrenan en esta edición. No debe confundirse con una nominación a interpretación: el premio reconoce la escritura de la obra.

Shakira, por su parte, competirá en Mejor interpretación de música global con «Dai Dai», junto con Burna Boy. En ese mismo apartado están «Varuvaaiy», «Una flor en cada estrella», «Bando [Orchestral]» y «Porcelana».

J Balvin, Ryan Castro y Feid van por el Grammy urbano

La categoría de Mejor álbum de música urbana reúne varias de las candidaturas colombianas. J Balvin y Ryan Castro aparecen con su trabajo conjunto Omerta.

Castro, además, vuelve a figurar en la misma lista con Hopi Sendé. De esa manera, tiene dos álbumes nominados dentro de una sola categoría, uno compartido y otro en solitario.

A ellos se suma Feid con El Green Print: La Saga (Disc 1) – Feid vs Ferxxo. La competencia se completa con Rauw Alejandro, por Cosa Nuestra: Capítulo 0; Álvaro Díaz, por Omakase, y Young Miko, por Do Not Disturb: Late Checkout.

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Juanes y tres apuestas colombianas en el tropical

Juanes fue incluido en Mejor álbum de rock latino o alternativo con JuanesTeban. Sus compañeros de categoría son CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Milo J y Fito Páez.

Por su parte, Mejor álbum tropical latino tendrá tres propuestas del país: Fonseca, con Antes que el tiempo se vaya; Grupo Niche, con Más que palabras, y Carlos Vives, con El último disco Vol. 1.

En ese apartado también aparecen País portátil, de Rubén Blades y Roberto Delgado, y El alma en clave, de Luis Enrique.

La lista de intérpretes no agota la participación colombiana: las nominaciones también incluyen a profesionales de la composición acreditados en las canciones.

La selección de esta edición corresponde a grabaciones y obras publicadas entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026. Las nominaciones abarcan cien categorías, con reconocimientos tanto para artistas como para compositores, productores, ingenieros y otros creadores de la industria musical.

¿Cuándo será la ceremonia de los Grammy 2027?

La entrega número 69 se realizará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos. La organización anunció su transmisión a través de ABC, Disney+ y Hulu.

Los miembros con derecho a voto de la Academia de la Grabación elegirán a los ganadores. La ronda final de votación está prevista entre el 10 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027.

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