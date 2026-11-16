Resumen: Breakfast Live suma sold out con Ryan Castro, Ritvales, Reykon y Omar Courtz en Bogotá y Medellín. Ryan Castro vendió más de 150.000 entradas en un año; Ritvales reunió a 49.000 asistentes en Medellín. Cada fecha de Reykon en Bogotá generó más de 500 empleos directos. La próxima cartelera incluye a Chayanne, Martin Garrix, Camilo, Anyma, Fonseca y Carlos Rivera.

Con una temporada de conciertos agotados, festivales multitudinarios y una cartelera que reúne a artistas nacionales e internacionales, Breakfast Live reafirma su apuesta por los espectáculos de gran formato en el país. Según un comunicado de la compañía, su programación de los próximos meses incluye shows de Chayanne, Anuel, Martin Garrix, Camilo y Anyma en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

La empresa, cien por ciento colombiana, ha sido protagonista de las convocatorias musicales más importantes de los últimos meses en Bogotá y Medellín, con resultados que reflejan tanto la fuerza de los artistas como la capacidad de producción de la industria local.

Ryan Castro y Ritvales, las cifras que marcan la temporada

Uno de los casos más destacados es el de Ryan Castro, quien ha vendido más de 150.000 entradas durante el último año, con presentaciones que incluyen cuatro estadios y el Coliseo Med Plus durante 2025. A ese recorrido se suma Awoooween, su reciente espectáculo en Bogotá, que reunió aproximadamente a 51.255 asistentes y confirmó una vez más su poder de convocatoria y su conexión con el público colombiano.

A ese resultado se suma Ritvales, uno de los festivales de música electrónica más importantes del país, que reunió a 49.000 asistentes durante sus dos jornadas en Medellín, una cifra que reafirma la relevancia del festival dentro del circuito de la música electrónica y la capacidad de Colombia para desarrollar experiencias de gran escala.

Foto: cortesía Breakfast Live

Reykon y Omar Courtz: dos generaciones, el mismo resultado

La música también ha demostrado su poder para conectar generaciones. Así ocurrió con Reykon, que protagonizó dos fechas completamente agotadas en el venue El Corazón de Bogotá, cada una con más de 11.000 asistentes, ante un público mayoritariamente de 30 años en adelante. Además, cada fecha representó la generación de más de 500 empleos directos, lo que evidencia el impacto de estos eventos en la economía y el talento humano local.

Por su parte, Omar Courtz se suma a esta temporada de resultados con dos fechas agotadas en Bogotá durante el fin de semana recién pasado, conectando con una audiencia más joven y demostrando la capacidad de Breakfast Live para desarrollar propuestas dirigidas a diferentes generaciones y comunidades musicales.

Foto: cortesía Breakfast Live

La cartelera que viene: de Chayanne a Anyma

Los resultados de los últimos meses son también el punto de partida de una nueva temporada. Durante noviembre, diciembre y los primeros meses de 2027, la compañía tendrá una programación de espectáculos en Bogotá, Medellín y Barranquilla con artistas de diferentes géneros y generaciones.

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La agenda arrancó el 14 de noviembre con Juanes en el DaviArena de Medellín, y continúa con espectáculos de artistas como Chayanne, Kris R, Rubén Blades y Beéle en la capital antioqueña, así como Hayley Williams, Piso 21, Juan Duque y Camila en Bogotá.

Diciembre también tendrá una programación destacada: dos fechas de Martin Garrix, en Bogotá y Medellín; Camilo, con presentaciones en Barranquilla y dos fechas en Bogotá; y los conciertos de Hebert Vargas y Alcolirykoz, que llevarán diferentes sonidos y propuestas a los escenarios del país.

La programación continuará en 2027 con espectáculos de gran formato como Anyma, que llegará al Parque Simón Bolívar de Bogotá el 30 de enero; Fonseca, en Medellín el 6 de febrero, y Carlos Rivera, en Bogotá el 27 de abril.

Foto: cortesía Breakfast Live

Más que conciertos: empleo e industria local

Más allá de las cifras de asistencia y las localidades agotadas, cada concierto representa el trabajo de cientos de profesionales colombianos: productores, técnicos, equipos logísticos, proveedores, personal operativo y creativos que hacen posible que miles de personas vivan estas experiencias.

Breakfast Live es una promotora cien por ciento colombiana nacida en 2024 con la misión de crear experiencias que conecten a las personas con la música en vivo. Desde entonces ha producido algunos de los shows más grandes que han llegado al país, como System of a Down, Morat, Camilo, Carin León y Los Tigres del Norte, además de festivales de gran formato como Ritvales, el Festival de la Leyenda Vallenata, Tomorrowland presents CORE y La Solar.

Según la compañía, su apuesta va más allá de traer artistas y producir conciertos: busca contribuir al crecimiento de la industria, generar oportunidades de empleo, dinamizar las economías locales y seguir construyendo experiencias que conecten al país a través de la música y el entretenimiento en vivo.