Resumen: La justicia requirió a Iván Márquez y otros seis cabecillas de la Segunda Marquetalia por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; si no comparecen en cinco días, podrían ser imputados como reos ausentes y el crimen podría declararse de lesa humanidad.

Caso de Miguel Uribe Turbay: ultimátum de la Fiscalía a Iván Márquez y otros 6 cabecillas

La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay dio un giro judicial: el Centro de Servicios Judiciales fijó un documento en el que requiere a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», para que comparezcan ante las autoridades por su presunta participación como determinadores del crimen del exsenador y precandidato presidencial.

En la lista también aparecen José Manuel Sierra Sabogal, alias «Zarco Aldinever»; Géner García Molina, alias «Jhon 40»; y Kendry Téllez Álvarez, alias «Yako».

Completan el grupo Jhon Jairo Bedoya, alias «Rumba»; Alberto Cruzlobo, alias «Enrique Marulanda», y Diógenes Medina Hernández, alias «Gonzalo». Todos son señalados de hacer parte de la estructura de mando de esa disidencia de las antiguas Farc.

El documento advierte que los señalados deberán responder por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; concierto para delinquir y uso de menores de edad, por el ataque que acabó con la vida de Miguel Uribe en plena campaña presidencial.

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¿Cuál es el ultimátum que les dieron a los cabecillas?

Según el documento, conocido en primicia por Noticias RCN, los siete cabecillas fueron requeridos para comparecer ante la Fiscalía 100 especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal de Bogotá, que adelanta la investigación penal por el magnicidio.

El texto es claro: pagados cinco días de la fijación del documento, los requeridos podrían ser imputados bajo la figura de contumacia, es decir, como reos ausentes. Así, el proceso penal por el crimen de Miguel Uribe avanzaría sin que los señalados se presenten ante la justicia.

La notificación es un requisito previo para la imputación. El paradero desconocido y la condición de prófugos de varios de los dirigentes ha impedido, hasta ahora, que las autoridades completen ese procedimiento por las vías ordinarias, pese a que el crimen ocurrió hace más de un año.

Este paso judicial también abre la puerta a que el asesinato del senador sea declarado crimen de lesa humanidad, lo que lo haría imprescriptible: el paso del tiempo no acabaría con la posibilidad de investigarlo y juzgarlo.

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¿Cómo fue el atentado contra Miguel Uribe?

Recordemos que Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. El atentado fue ejecutado por un menor de edad y las heridas le causaron la muerte semanas después, el 11 de agosto de 2025.

Uribe Turbay, del Centro Democrático, era en ese momento uno de los senadores más votados del país y aspiraba a la Presidencia. Su asesinato conmocionó a Colombia y puso en el centro del debate la seguridad de los candidatos.

En marzo de 2026, la Fiscalía ya había ordenado la captura de los siete cabecillas de la Segunda Marquetalia.

Además, se ofrecieron recompensas de hasta $5.000 millones por alias «Iván Márquez» y de $4.000 millones por «Jhon 40» y «Zarco Aldinever». La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló entonces que el magnicidio «no fue un acto aislado», sino el resultado de «una operación criminal estructurada».

Esa hipótesis fue respaldada por el testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias «El Viejo», condenado a 22 años y cuatro meses de prisión por coordinar el crimen, quien aseguró que la orden del atentado salió de la Segunda Marquetalia.

Otra versión en poder de los investigadores sostiene que alias «Jhon 40» habría financiado y coordinado el asesinato con una bolsa de $5.000 millones, dinero que habría entrado a los campamentos a través de alias «El Viejo», capturado en octubre de 2025 en Puerto Lleras, Meta.

Con el documento ya fijado, la justicia colombiana queda a la espera de que los siete cabecillas comparezcan o sean declarados en contumacia, el siguiente paso para imputarlos por uno de los crímenes políticos más graves de las últimas décadas en el país.