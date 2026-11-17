Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro. Foto: redes sociales

Resumen: Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro, anunció que impulsará incentivos tributarios y urbanísticos para acelerar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, entre ellos cinco años de exención del impuesto predial y el aumento de la edificabilidad para financiar viviendas. Precisó que por ahora es una propuesta y prometió una estructura austera, con vigilancia de la Contraloría, la Procuraduría y Transparencia por Colombia.

Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro, anunció que impulsará un paquete de incentivos tributarios y urbanísticos para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, entre ellos una exención de cinco años del impuesto predial para los beneficiarios de los proyectos de recuperación.

El anuncio lo hizo en entrevista con La FM, en la que explicó cuáles serán sus primeras decisiones al frente de la entidad, a la que llegó de manera ad honorem en reemplazo de Jaime Andrés Uribe, quien salió en medio de la controversia por los altos salarios de los funcionarios.

La demora en la entrega de ayudas y los reclamos de las familias damnificadas y de los empresarios que todavía esperan soluciones para recuperar sus viviendas y actividades económicas tienen al Fondo Milagro en el centro del debate. Henao, exministro de Vivienda, aseguró que su propósito es reorganizar su funcionamiento, priorizar los proyectos de atención y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las víctimas del sismo de magnitud 7,4, que dejó más de 300 personas muertas y cerca de 4.000 heridos.

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Cinco años sin impuesto predial y edificios más altos para financiar las obras

Henao explicó que una de sus primeras tareas será revisar el banco de proyectos para establecer cuáles tienen mayor urgencia y madurez técnica, con la intención de «conformar un primer paquete de intervenciones de rápida ejecución que incluya vivienda, educación, salud y servicios públicos«.

Reconoció que las condiciones de los damnificados obligan a implementar medidas diferentes a las que se utilizan tradicionalmente en situaciones de emergencia, pues en Pereira y otros municipios afectados hay familias de estratos 4 y 5 que también necesitan alternativas para recuperar sus viviendas.

«Necesitamos generar incentivos rápidos y tributarios, como cinco años exentos de predial, e incrementar la edificabilidad», explicó el gerente.

Como ejemplo, planteó la posibilidad de pasar de construcciones de cuatro a doce pisos, de modo que los recursos obtenidos con los nuevos espacios permitan financiar la reconstrucción de las viviendas de quienes desean permanecer en sus barrios, sin verse obligados a abandonar sus comunidades. En educación, agregó, se aplicarán tecnologías modulares eficientes y de rápida ejecución.

Vale precisar que, por ahora, la exención de cinco años del impuesto predial es una propuesta del gerente del Fondo Milagro y no una medida que ya esté vigente. Los decretos de la emergencia económica ya facultaron a concejos municipales y asambleas a conceder exenciones de predial e ICA a personas y establecimientos cuyos inmuebles o unidades productivas sufrieron daños directos, por lo que la iniciativa tendría que concretarse con decisiones en cada territorio.

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Un Fondo Milagro austero y bajo la lupa de los órganos de control

Otro de los compromisos de Henao tiene que ver con la administración de los recursos y la transparencia en los procesos de contratación. Tras las críticas por los salarios y la estructura burocrática con la que venía funcionando la entidad, aseguró que tendrá una planta pequeña y que no creará una entidad permanente para atender una emergencia específica.

«Cada centavo y cada peso que llegue al Fondo Milagro vaya a las víctimas del terremoto del 10 de agosto», afirmó.

Para conseguirlo, dijo que buscará aprovechar las capacidades de instituciones ya existentes, como el Fondo de Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los ministerios de Trabajo, Salud y Educación.

También anunció que solicitará el acompañamiento de la Contraloría, la Procuraduría y Transparencia por Colombia para vigilar los procedimientos de contratación y garantizar que las obras se ejecuten a precios de mercado. «La celeridad no puede ser sinónimo de opacidad», advirtió el funcionario, quien señaló que las tablas de costos de las obras y demoliciones deberán tener acceso público.

El reto que asume es grande: la ejecución del Fondo apenas alcanzaba el 1,2 % de los $624.000 millones disponibles y la administración saliente fue cuestionada por una nómina mensual cercana a los $765 millones, que el presidente Abelardo de la Espriella desautorizó.

Mientras la propuesta del impuesto predial se concreta, Henao insistió en que su prioridad será acelerar las decisiones administrativas y jurídicas para que las ayudas lleguen a quienes las necesitan, con el objetivo de que las familias recuperen sus viviendas y los empresarios reactiven sus negocios y vuelvan a contratar trabajadores.