Resumen: María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, aseguró que recibió información según la cual la orden para asesinar al senador habría salido del Congreso de la República

María Claudia Tarazona asegura que la orden contra Miguel Uribe habría salido del Congreso

La investigación por la muerte de Miguel Uribe volvió a generar cuestionamientos luego de que María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial, asegurara que recibió información según la cual la orden para cometer el crimen habría salido del Congreso de la República. La declaración fue entregada durante una entrevista con Noticias Caracol este miércoles 14 de octubre.

Tarazona señaló que los datos que conoce también apuntarían a la posible participación de un congresista del partido Comunes. No obstante, aclaró que son las autoridades judiciales las encargadas de verificar esa información y establecer quiénes habrían participado en la planeación del atentado.

Además, manifestó su preocupación por los avances del proceso y pidió que se identifique a quienes habrían determinado la ejecución del ataque.

Durante la entrevista, la esposa del dirigente también cuestionó la posibilidad de que integrantes de su esquema de seguridad hubieran suministrado información sobre sus desplazamientos. Según relató, esa hipótesis hace parte de los elementos que deben examinar los investigadores.

Tarazona afirmó que la información que recibió incluía advertencias sobre posibles ataques contra Miguel Uribe y otros precandidatos del Centro Democrático. Por ello, insistió en que el proceso debe avanzar hasta establecer el origen de las instrucciones y los recursos que habrían permitido ejecutar el crimen.

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El caso se remonta al 7 de junio de 2025, cuando Miguel Uribe fue atacado a disparos durante un evento político en Bogotá. El dirigente permaneció hospitalizado cerca de dos meses y murió el 11 de agosto de ese año.

Desde entonces, la Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer tanto las responsabilidades de los presuntos autores materiales como las de quienes habrían organizado y financiado el atentado.

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