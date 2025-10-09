Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El cantante cubano de trap Alejandro Mosquera, alias Almighty, fue detenido en las afueras de una unidad residencial en el barrio Castropol de El Poblado, Medellín, por presunta alteración al orden público. Testigos afirmaron que el artista se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas y se tornó violento, lo que obligó a la Policía a intervenir y llevárselo en una patrulla.

VIDEO: ¡Urgente! Al parecer muy drogado, policía capturó en El Poblado a Almighty, reconocido reguetonero

Hace pocos minutos, en las afueras de una unidad residencial en el barrio Castropol de El Poblado, las autoridades se llevaron detenido al reconocido cantante cubano Almighty, al parecer por alteración al orden público.

Minuto30 conoció en primicia que las autoridades llegaron sobre las 9 de la mañana a la unidad residencial, pues el cantante de trap al parecer estaría muy alterado en las afueras de una charcutería, y se habría tornado violento. Testigos le afirmaron a este medio que Alejandro Mosquera, su nombre de pila, estaría bajo el efecto de sustancias alucinógenas, y no estaría en sus cabales.

Le puede interesar: ‘Dos millones o los mato’: mujer fue capturada cuando recibía el dinero de la extorsión en Rionegro

Al llegar al lugar, la Policía tuvo que intervenir y entre varios uniformados lo cargaron y lo montaron en la patrulla, como se ve en las imágenes exclusivas de Minuto30.

Por ahora se desconoce el motivo que derivó a la captura del artista.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En desarrollo.

VIDEO: ¡Urgente! Al parecer muy drogado, policía capturó en El Poblado a Almighty, reconocido reguetonero