Resumen: Una mujer fue capturada en Rionegro cuando intentaba cobrar una extorsión de dos millones de pesos. El Gaula frustró el pago y la Fiscalía asumió el caso.

‘Dos millones o los mato’: mujer fue capturada cuando recibía el dinero de la extorsión en Rionegro

Una rápida acción de las autoridades frustró un intento de extorsión en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño. Una mujer fue capturada justo en el momento en que intentaba recibir el dinero exigido a una familia, según confirmaron fuentes oficiales.

El operativo, coordinado entre el Gaula Militar Oriente y el Gaula de la Policía, permitió ubicar a la sospechosa cuando se disponía a cobrar la suma de dos millones de pesos ($2.000.000), dinero que había pedido bajo amenaza de “no atentar contra la seguridad” de los afectados.

Gracias al seguimiento del Centro de Monitoreo y Control, los uniformados lograron sorprenderla en flagrancia durante la entrega del dinero. De inmediato, fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía 53 Especializada, que asumió la investigación por el delito de extorsión.

Las autoridades recordaron que este tipo de casos suelen iniciarse mediante llamadas o mensajes intimidatorios, e hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de chantaje o cobro ilegal ante las líneas del Gaula.

