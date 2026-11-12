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Resumen: John Travolta recibió el premio Dwight D. Opperman a la Excelencia en Liderazgo, en la categoría Ícono Cultural, en una gala en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Su hija Ella Bleu le entregó el reconocimiento y lo llamó su héroe en un emotivo discurso. El actor agradeció que cuatro de sus películas hagan parte del Registro Nacional de Cine.

VIDEO: «Mi héroe»: el emotivo premio que John Travolta recibió de manos de su hija Ella Bleu

John Travolta compartió con sus seguidores uno de los momentos más emotivos de su vida: recibir un premio a su trayectoria de manos de su propia hija.

El actor, de 72 años, fue exaltado como Ícono Cultural con el premio Dwight D. Opperman a la Excelencia en Liderazgo, entregado por primera vez en una gala en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Washington D.C., el pasado 1 de noviembre.

Este jueves, Travolta recordó el momento con un video en su cuenta de Instagram. «Lo único mejor que recibir el premio Dwight D. Opperman a la Excelencia en Liderazgo es que mi hija fuera quien me lo entregara», escribió el protagonista de Grease, que también agradeció a la Biblioteca del Congreso por incluir cuatro de sus películas en su registro cinematográfico.

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«Mi héroe»: Ella Bleu presentó el premio de su papá

La encargada de entregar el reconocimiento fue Ella Bleu Travolta, hija del actor, de 26 años, quien le dedicó un discurso que emocionó a los asistentes.

«Durante los últimos 26 años he tenido un asiento en primera fila para conocer a alguien que nunca ha perdido su entusiasmo por la vida, que sigue aprendiendo y que da sin esperar nada a cambio. Mientras el mundo celebra a un ícono cultural, mi hermano Ben y yo celebramos a nuestro héroe. Felicitaciones, papá», expresó la también actriz.

En su discurso de aceptación, Travolta habló del sentido de su carrera. «No quise solo entretener al público; quise invitarlo a sentir que lo que yo hacía también era posible para ellos: podían bailar, podían cantar, podían plantarle cara a un abusador o simplemente defender sus derechos», afirmó.

Una noche para la cultura, la justicia y la diplomacia

El premio, creado por la Fundación Dwight D. Opperman, reconoce a figuras cuyos aportes han marcado la cultura, la justicia, la diplomacia y la vida de los niños en el mundo. En la misma ceremonia fueron homenajeados el exmagistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos Anthony M. Kennedy, la embajadora de Arabia Saudita en ese país, Reema Bandar Al-Saud, y, de manera póstuma, Dolly Parton, cuya fundación Imagination Library recibió una donación de un millón de dólares.

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Las cuatro películas de Travolta preservadas por la Biblioteca del Congreso

El agradecimiento del actor a la Biblioteca del Congreso se debe a que cuatro de sus películas hacen parte del Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, la lista de títulos preservados por su importancia cultural, histórica o estética: Fiebre de sábado por la noche (1977, incluida en 2010), Grease (1978, incluida en 2020), Pulp Fiction (1994, incluida en 2013) y Carrie (1976, incluida en 2022).

Este año, Travolta también recibió una Palma de Oro honoraria en el Festival de Cannes, donde presentó su debut como director, Propeller One-Way Night Coach, protagonizada precisamente por Ella Bleu.

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