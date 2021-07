VIDEO: ¡Descarado! Hombre castigó a su hijastro sacándolo desnudo a la calle

Por medio de un video que se ha vuelto viral en redes sociales, se conoció que hay indignación en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, debido a que grabaron al supuesto padrastro de un niño castigándolo en plena calle y completamente desnudo.

Y es que varios medios locales han recogido que el hombre sería el padrastro del menor, quien en un video que fue grabado por un transeúnte, se ve caminando con el niño sin nada de ropa en plena vía pública y el menor que tendría tan solo 9 años tratándose de tapar con sus manos sus partes íntimas.

Al ver esta situación, un ciudadano le reclama al hombre y le dice: «señor, usted cree que es justo llevar el niño así?, a lo que él le responde: ¡claro que es justo! porque es muy desobediente».

Ante esta respuesta, el transeúnte le responde: «pero no es la forma de que lo lleve así desnudo en la calle, no es la forma. Si puede ser el papá, pero no es la forma de que lo lleve así».

Luego, el mismo ciudadano le dice que: «Pues llévelo pa’ la estación, yo lo acompaño hasta allá, pero no lo lleve así desnudo en la calle, ¿usted cree que es justo», a lo que el hombre le sigue insistiendo que sí.

Es de resaltar que según recogió Blu radio, el hombre también manifestó haber castigado de esa manera al menor porque no se sabía las tablas de multiplicar estando en cuarto de primaria, «él se porta muy grosero con la mamá, todo el día se la pasa callejeando, nunca coge un cuaderno, está en cuarto de primaria y no se sabe ni las tablas de multiplicar», dijo.

Sin embargo, -informó el medio ya citado- que luego el hombre se disculpó por lo que hizo y dijo que «estaba en un momento de ira, por eso lo saqué a la calle, pero pido perdón a la comunidad por lo que hice, yo no soy así, yo soy un trabajador de la casa al trabajo», expresó.

La Gobernación del Valle se pronunció tras de conocer el video de este niño

Tras conocer este video, la Gobernación del Valle del Cauca expresó su su rechazo enérgico frente al caso de este menor de edad que fue expuesto en el municipio de Pradera y la secretaria (e) de Desarrollo Social y Participación -Luz Dey Escobar Echeverry manifestó que: «recordemos que existe una norma que está vigente recientemente en el país donde ninguna forma de violencia física es permitida en los niños»,

«En este caso se que las personas que denunciaron a través de las redes sociales tienen buenas intenciones, pues buscan proteger a los niños, sin embargo, estos espacios se convierten en una nueva revictimización y les generamos una doble afectación», dijo la funcionaria, por lo que pidió a la comunidad a que si tienen conocimiento de otras situaciones similares, acudan más bien a las comisarías de familia en cada uno de los municipios y distritos, también a las oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, pues son ellos los encargados de iniciar los procesos de restitución de derechos de los niños y se garantiza la privacidad.

Asimismo, se conoció que desde la Gobernación del Valle -articulado a acciones el ICBF- se han iniciado los procesos correspondientes para la restitución de derechos de este niño. «Necesitamos que ellos no sean violentados de ningunos manera y que tengamos unos niños sanos mentalmente», apuntó la funcionaria.

Aquí el video del hombre castigando a su hijastro desnudo en la calle:

¿Qué piensan de esta situación? Un padre decidió sacar obligado a su hijo completamente desnudo a la calle en el barrio la libertad en el municipio Pradera y todo porque el menor no le hace caso.#NoticiasCalidad pic.twitter.com/SZpjS7OWWG — NoticiasCalidad 🎙️ (@noticiascalidad) July 29, 2021

La Gobernación del Valle del Cauca expresó su rechazo enérgico frente al caso de un menor de edad que fue expuesto en #Pradera, cuando al parecer, un hombre cuyo grado de familiaridad no ha sido determinado, lo castigó sacándolo desnudo a la calle. pic.twitter.com/wX9EAOZLAm — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) July 29, 2021

Lea también: Video. «Ellos me van a matar»: la desgarradora denuncia de mujer en Campoalegre, Huila