Video. «Ellos me van a matar»: la desgarradora denuncia de mujer en Campoalegre, Huila

Por medio de un video que fue difundido en redes sociales se conoció el doloroso drama que tuvo que vivir una mujer y su familia en un asentamiento del municipio de Campoalegre, Huila, la cual denunció amenazas de muerte por parte de una banda criminal.

Y es que en el video, la mujer dedicada al reciclaje y aparentemente muy asustada y llorando junto a sus hijos, denunció que había sido golpeada por hombres que la habían amenazado de muerte, «me dijeron que si no me voy con mis tres hijos menores de edad me van a matar y a mi familia», dijo la angustiada mujer; asimismo, señaló que su mamá tiene una tienda y la habrían acabado de robar.

Los hijos de la mujer -quienes se encontraban a su lado en el video- imploraron entre llanto que los ayudaran, mientras su madre pedía atención por parte de las autoridades competentes, «ayúdenme por favor, le pido ayuda a las autoridades competentes que me ayuden», manifestó.

«Esta la casita la formé con el esfuerzo de mis manos, trabajo duro, no le hago mal a nadie», expresó la mujer, quien señaló -además- que los hombres que la estaban amenazando están «sacando a todo el mundo, están desplazando».

Finalmente, la mujer recalcó y pidió que: «no quiero que me maten con mis hijos, ayúdenme a difundir este video, yo no tengo para dónde irme, ayúdenme por favor».

Tras la denuncia de la mujer, la Alcaldía atendió el doloroso caso

Luego de que se difundiera este desgarrador video, la Alcaldía de Campoalegre tuvo conocimiento de lo que le estaba sucediendo a esta mujer y a su familia, atendieron el caso, logrando salvaguardar la vida y la integridad de esta mujer y sus hijos.

La Alcaldía informó que la mujer levantó una denuncia pública ante la comunidad de Campoalegre, por las agresiones físicas y verbales que recibió y reactivó una ruta de protección humanitaria en cabeza de la Personería Municipal, la Comisaría de Familia, la Policía y el Ejército.

«Ya tengo un hogar para donde irme, un hogar de paso donde me van a proteger las autoridades competentes», expresó la mujer, quien le agradeció a todos los funcionarios y la alcaldesa de Campoalegre -Elizabeth Motta Álvarez-.

🚨🚨#DENUNCIACIUDADANA #HUILA En el municipio de #campoalegre aparentemente una mujer ha sido ,ultrajada y golpeada por parte de pandillas la cual también la han amenazado de muerte si no abandonaba su residencia 👇👇 pic.twitter.com/KxGBhoCtP3 — areacucuta.com (@areacucuta) July 28, 2021

Lea también: ¡Horrible! Adulta mayor fue amordazada y asesinada de un golpe contundente en la cabeza