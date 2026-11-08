Tensión en el Catatumbo: nuevo ataque con drones cargados con explosivos sacudió zona rural de Tibú

Resumen: Un ataque con drones cargados con explosivos habría dejado varias viviendas afectadas en el corregimiento de Versalles, zona rural de Tibú, en una nueva jornada de violencia en el Catatumbo.

Momentos de tensión se vivieron en la noche de este domingo 8 de noviembre en el corregimiento de Versalles, zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander, después de un ataque con drones cargados con explosivos que habría dejado varias viviendas afectadas.

De acuerdo con la información preliminar que circula en redes sociales, las detonaciones sacudieron al corregimiento y habrían impactado viviendas de la población civil. Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas. En las imágenes que circulan se alcanza a ver a los habitantes corriendo entre la zozobra, mientras se escuchan las explosiones en el caserío.

No es la primera vez que Versalles queda en medio del fuego. Apenas el pasado 3 de octubre, otro ataque con drones cargados con explosivos sacudió al mismo corregimiento y dejó cuatro civiles heridos, entre ellos una menor de 14 años, y al menos seis viviendas afectadas. La zozobra viene de tan atrás que desde hace meses varias familias de la región marcaron sus casas con banderas blancas, en un intento desesperado por que los explosivos no caigan sobre sus techos.

El Catatumbo, la región de la que hace parte Tibú, atraviesa una de sus escaladas más críticas por la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las Farc, un pulso armado en medio del cual la población civil ha quedado atrapada. Según los recuentos que se conocen, en lo que va del año se han registrado más de 70 ataques terroristas con drones cargados de explosivos contra la fuerza pública y cerca de 40 contra la población civil en esa zona del país. Apenas el pasado 2 de noviembre, un soldado resultó herido en el sector La Llana de Tibú tras otro ataque con aeronaves no tripuladas contra tropas que adelantaban operaciones militares. La situación humanitaria mantiene en alerta a las organizaciones de derechos humanos, que han denunciado confinamientos, desplazamientos y ataques directos contra caseríos en medio de los combates.

El nuevo ataque en Versalles se conoce, además, en medio de un fin de semana especialmente violento para Colombia, cuando el Gobierno de Abelardo de la Espriella cumple sus primeros tres meses. El sábado, un ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, dejó al menos tres militares muertos y decenas de heridos, en uno de los atentados más graves de la ola reciente. Solo en la jornada de este domingo, el Ejército neutralizó con una pistola antidrones un ataque terrorista en Tadó, en el Chocó; en Norte de Santander se frustró un presunto atentado en la vía Pamplona-Bucaramanga, y en el Cauca la fuerza pública repelió un ataque con drones explosivos contra el peaje de Villa Rica, en plena vía Panamericana.

Los ataques con aeronaves no tripuladas se han convertido en una de las caras más visibles de la violencia en el país este año, que ya bate récords de este tipo de agresiones, mientras el Estado todavía busca cómo defenderse de los explosivos que caen del cielo. Tras la ola de atentados del fin de semana, el presidente De la Espriella anunció que su Gobierno buscará reforzar la defensa frente a estos ataques con drones ofensivos y sistemas antidrones, y les envió una advertencia a los responsables: «por cada atentado, un bombardeo».

Mientras tanto, en Versalles la comunidad pasaba la noche en vela, pendiente de lo que siga ocurriendo en el corregimiento. Por ahora no hay un balance sobre daños ni sobre posibles víctimas del ataque.

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Foto: Redes sociales