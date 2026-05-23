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    ¡Vamos por el título mundial! Yuberjen se coronó campeón latino mosca de la OMB por knockout técnico

    Desde el campanazo inicial, Yuberjen demostró por qué es uno de los referentes más importantes del boxeo en américa latina

    Publicado por: SoloDuque

    yubergen martinez campeon latino mosca omb
    Yubergen recibiendo el cinturón que lo acredita Campeón Latino de categoría Mosca de la OMB. Foto: Redes Sociales
    ¡Vamos por el título mundial! Yuberjen se coronó campeón latino mosca de la OMB por knockout técnico

    Resumen: La pelea llegó a su punto de quiebre en el octavo round. Yuberjen, aprovechando el desgaste físico de su oponente, conectó una ráfaga de golpes precisos y certeros que dejaron a Bethancourt sin capacidad de respuesta.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El boxeo colombiano vuelve a ser protagonista. En una noche llena de adrenalina y demostrando el gran nivel de su pegada, el pugilista antioqueño Yuberjen Martínez se coronó en panamá como el nuevo campeón mosca latino de la Organzación Mundial de Boxeo -OMB-, que le da paso a un optar por un título mundial.

    El medallista olímpico y orgullo nacional logró imponerse con autoridad en el cuadrilátero, llevándose el cinturón tras vencer a su rival de turno, el boxeador panameño Ángel Bethancourt, en un combate que mantuvo a los aficionados al borde del asiento.

    El camino hacia la victoria: Un octavo asalto demoledor

    Desde el campanazo inicial, Martínez, orieundo de Turbo, demostró por qué es uno de los referentes más importantes del boxeo en el país. El combate se desarrolló con intensidad, pero fue la estrategia, la velocidad y la contundencia del colombiano las que terminaron por marcar la diferencia.

    La pelea llegó a su punto de quiebre en el octavo round. Yuberjen, aprovechando el desgaste físico de su oponente, conectó una ráfaga de golpes precisos y certeros que dejaron a Bethancourt sin capacidad de respuesta.

    Ante la superioridad abrumadora del colombiano y el estado del rival, el árbitro del combate decidió intervenir y detener la pelea, decretando la victoria para Martínez por la vía del nocaut técnico (TKO).

    Un nuevo rey latino en el peso mosca

    Con este espectacular triunfo, el ‘Tremendo’ Martínez eleva su récord invicto a 7-0 (con 7 victorias por nocaut) y le propina la primera derrota profesional a Bethancourt, quien quedó con una marca de 8-1-1.

    Más allá de los números, colgarse el cinturón Latino de la OMB es un trampolín estratégico en su carrera. Este título regional lo posiciona en la parte alta de los rankings de la organización, dejándolo a las puertas de disputar el anhelado título mundial absoluto en la división mosca, una pelea que sus promotores esperan concretar antes de que finalice el año.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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