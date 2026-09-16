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Resumen: Valentina Ferrer confirmó el fin de su relación con J Balvin después de ocho años juntos. La modelo argentina explicó que ambos tomaron la decisión de separarse de común acuerdo y desde el respeto, sin revelar las razones específicas de la ruptura. Ferrer señaló que el bienestar y la crianza de su hijo Río seguirán siendo una prioridad para los dos y pidió comprensión y respeto por la privacidad de su familia durante esta nueva etapa.

¡Se terminó! Valentina Ferrer confirmó el fin de su relación con J Balvin tras ocho años juntos

Después de varios años de relación, Valentina Ferrer confirmó este miércoles 16 de septiembre que su vínculo sentimental con J Balvin llegó a su fin. La modelo argentina dio a conocer la decisión mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que habló del proceso que atraviesan y pidió respeto por la privacidad de su familia.

Ferrer explicó que la determinación fue tomada de manera conjunta y desde el respeto. En su mensaje no entregó detalles sobre las razones específicas que llevaron a la pareja a separarse, por lo que no se conocen públicamente las circunstancias que motivaron el final de la relación.

Un mensaje centrado en su familia

La modelo dejó claro que, aunque la relación sentimental terminó, ambos continuarán compartiendo responsabilidades como padres. El centro de su comunicado fue precisamente Río, el hijo que tienen en común, quien nació en 2021.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer al comunicar públicamente la decisión.

En el mismo mensaje, la argentina explicó que la separación se dio buscando lo que consideran mejor para su familia.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, señaló.

Ferrer también aseguró que el acompañamiento a su hijo continuará siendo una prioridad para ambos.

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“Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”, afirmó en el comunicado.

La modelo cerró su mensaje haciendo referencia a la manera en que están afrontando esta nueva etapa y solicitando comprensión ante el carácter privado de la situación.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, expresó.

¿Cuándo comenzó la relación?

La historia entre Valentina Ferrer y J Balvin comenzó antes de que se convirtieran en pareja. Ambos se conocieron en 2017, cuando la modelo participó en el videoclip de la canción Sigo Extrañándote, del cantante colombiano. Un año después oficializaron su relación.

Con el paso de los años, la pareja construyó una familia y mantuvo buena parte de su vida privada alejada de la exposición pública. En junio de 2021 nació Río, su hijo en común.

Desde entonces, Ferrer y J Balvin han compartido ocasionalmente imágenes de su vida familiar, aunque también han procurado mantener algunos aspectos de su relación fuera del foco público.

Una nueva etapa para la familia

La confirmación de la separación se produjo después de varios días en los que habían surgido especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos. Sin embargo, Ferrer no atribuyó la ruptura a una causa específica en su comunicado ni confirmó ninguna de las versiones que circularon previamente en redes sociales.

Por ahora, el mensaje de la modelo se concentra en la decisión de continuar por separado y en el compromiso que ambos mantienen como padres de Río.

La pareja pone así fin a una relación que comenzó oficialmente en 2018, pero que tuvo sus primeros acercamientos un año antes. Tras varios años compartidos y con un hijo en común, Ferrer dejó claro que esta nueva etapa estará marcada por el respeto y el acompañamiento familiar.