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    • Juan Miguel Foronda Vanegas desapareció en Copacabana

    Juan Miguel Foronda Vanegas, de 46 años, fue visto por última vez el 7 de noviembre de 2026 en Copacabana.

    Publicado por: Juan Manuel

    Juan Miguel Foronda Vanegas desapareció en Copacabana
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    Juan Miguel Foronda Vanegas desapareció en Copacabana

    Resumen: Juan Miguel Foronda Vanegas, de 46 años, desapareció el 7 de noviembre de 2026 en Copacabana. Cualquier información puede reportarse al 318 532 4129.

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    El señor Juan Miguel Foronda Vanegas, de 46 años de edad y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 7 de noviembre de 2026, cuando fue visto por última vez en Copacabana. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

    Como señales particulares tiene un tatuaje con el nombre Valentina en el antebrazo derecho y un tatuaje del escudo de Nacional con alas en el antebrazo izquierdo.

    Al momento de su desaparición vestía una camiseta de Nacional, una bermuda gris y tenis negros.

    Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser vital para su familia. Si tiene información, puede comunicarse al 318 532 4129.

    Juan Miguel Foronda Vanegas desapareció en Copacabana


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