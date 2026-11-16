Fotos: Instagram

Resumen: Aida Victoria aseguró en Instagram que tuvo un escolta durmiendo en su casa durante tres meses por amenazas que atribuye a su expareja, El Agropecuario. También habló de afectaciones durante el posparto y de pérdidas económicas. Sus publicaciones se conocieron tras el combate de Tejada en Stream Fighters 5.

Aida Victoria dijo que tuvo escolta en casa por amenazas que atribuye a El Agropecuario

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de los conflictos con su expareja, Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario. La creadora de contenido aseguró en sus historias de Instagram que llegó a tener un escolta durmiendo en la sala de su casa durante tres meses, debido al temor que le generaban las amenazas que atribuye a él.

Las publicaciones se conocieron después de la participación de Tejada en Stream Fighters 5. En ellas, la barranquillera se refirió al impacto que, según su relato, tuvieron esas situaciones en su vida cotidiana, en su posparto y en sus finanzas. Sus mensajes retomaron una disputa que ambos han hecho pública en distintos momentos a través de redes sociales.

Aida Victoria dijo que tuvo un escolta en su casa

«Tuve a un escolta durmiendo en mi sala 3 meses», escribió la influenciadora en una de las historias reseñadas por Publimetro. Con esa frase, explicó las medidas de protección que, de acuerdo con su versión, sintió necesario adoptar durante el conflicto con su expareja.

En la misma publicación, Aida afirmó que el estrés y las amenazas afectaron la lactancia de su hijo. Según expresó, estuvo «3 días sin poder lactar». La creadora relacionó ese episodio con la presión emocional que asegura haber vivido después del nacimiento del niño y con el temor que describió en sus mensajes.

La referencia al escolta fue uno de los puntos centrales de su pronunciamiento. Aida no se limitó a comentar el resultado de la pelea, sino que aprovechó las publicaciones para volver sobre episodios de la relación que, según ella, le dejaron consecuencias personales y económicas.

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También hizo señalamientos sobre dinero y pertenencias

Otro de los mensajes estuvo dirigido a lo que Aida Victoria considera pérdidas económicas durante su relación con Tejada. La influenciadora sostuvo que él se habría llevado dinero, una camioneta y varios relojes que le pertenecían, y vinculó esa situación con las dificultades financieras que asegura haber atravesado tras dar a luz.

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«Te llevaste mi plata, mi camioneta, mis relojes… Me dejaste ilíquida y con deudas recién parida», escribió. La frase forma parte de los señalamientos que ella hizo contra El Agropecuario en sus historias y que acompañó con capturas de una conversación entre ambos.

Los chats difundidos estaban fechados el 24 de septiembre de 2025, según la información publicada por Publimetro. En las imágenes se observaban mensajes de una discusión. Aida los presentó junto con su relato sobre las amenazas, el posparto y las diferencias económicas que atribuye a su expareja.

Las publicaciones llegaron después de Stream Fighters 5

El nuevo cruce en redes ocurrió tras el combate de Juan David Tejada contra Daren Ramírez en Stream Fighters 5, realizado el 14 de noviembre en Bogotá. La pelea terminó poco después de comenzar por una lesión en uno de los hombros de El Agropecuario. Daren fue declarado ganador luego de que el equipo médico determinara que Tejada no podía continuar.

Después de ese resultado, la creadora compartió una historia con una frase que fue interpretada como una referencia a su expareja: «Ah, es que tú ganas es cuando le das trompa a las mujeres». Posteriormente, publicó los mensajes relacionados con el escolta, las presuntas amenazas y los señalamientos económicos.

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La disputa entre ambos también ha incluido diferencias relacionadas con su hijo Emiliano. En octubre, Tejada hizo público un reclamo sobre el paradero del niño, mientras las publicaciones de Aida continuaron generando comentarios e interpretaciones entre sus seguidores.

En esta ocasión, la influenciadora cerró sus historias con otro mensaje dirigido a la persona a la que atribuye esas situaciones: «Lo que te viene es karma, porque arriba de Dios no vive nadie». Así terminó su nuevo pronunciamiento sobre el conflicto con El Agropecuario.