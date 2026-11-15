Resumen: El cantante Elvis Crespo contó en Threads que, durante su show en Vega Alta (Puerto Rico), invitó a la tarima a un niño que cantaba una de sus canciones desde el público. El video superaba las 13.000 visualizaciones y una usuaria que dijo ser la mamá del menor agradeció el gesto.

Elvis Crespo invitó a la tarima a un niño que cantaba su canción en un show en Vega Alta, Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Elvis Crespo compartió en sus redes sociales un momento que, según contó, lo tomó por sorpresa durante su presentación en Vega Alta, Puerto Rico: un niño del público cantaba una de sus canciones con tanto sentimiento que decidió invitarlo a subir a la tarima.

El artista, ganador de premios Grammy y Latin Grammy y reconocido por temas como «Suavemente» y «Píntame», publicó el video en su cuenta verificada de Threads (@elviscrespolive). Allí explicó que lo ocurrido fue «una sorpresa hermosa» y que, al verlo cantar desde la valla que separa al público del escenario, no dudó en llamarlo para interpretar la canción juntos.

Foto: Redes sociales

«Seguimos ganando, lo mejor ya llegó»

En el mensaje que acompaña el video, Crespo cuenta que la presentación fue la noche del sábado y que el momento con el menor lo marcó. «Un niño me sorprendió cuando lo vi cantando esta canción con tanto sentimiento que no dudé en invitarlo a la tarima para cantarla juntos. ¡Y esto fue lo que pasó!», escribió.

El cantante agregó que se siente agradecido de ver cómo su música sigue llegando «al corazón de nuevas generaciones», y cerró su publicación con la frase «Seguimos ganando, lo mejor ya llegó».

En las imágenes se ve al niño, con camiseta blanca, cantando con entusiasmo mientras se apoya en la valla frente a la tarima. En otro momento aparece sentado junto al artista en las escaleras del escenario, con el micrófono de por medio, frente a una plaza llena de público bajo la noche.

El video, de unos 34 segundos, empieza con el niño cantando entre el público y continúa con la escena en las escaleras de la tarima, donde Crespo le habla al menor con el micrófono en la mano. Hasta el momento de esta publicación, el mensaje sumaba además decenas de reposts y comparticiones en la red social.

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La reacción de la familia

La publicación superaba las 13.000 visualizaciones en pocas horas y tenía más de mil «me gusta» y decenas de comentarios. Entre las respuestas, una usuaria que dijo ser la mamá del menor agradeció al cantante el gesto. Según escribió, su hijo lo admira tanto que en los concursos de talento canta sus canciones, y contó que la familia es del pueblo de San Lorenzo, también en Puerto Rico.

Minuto30 no pudo verificar de manera independiente la identidad de esa usuaria ni el nombre del niño, y el artista tampoco indicó cuál fue la canción que interpretaron juntos.

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Una etapa de mucha actividad para Crespo

El episodio ocurre mientras el cantante atraviesa una etapa de mucha actividad. Medios como Prensa Extra han reseñado que recibió la Medalla de Excelencia en Washington y que presentó su álbum «Poeta Herío», un trabajo que describió como introspectivo. Además, se encuentra de gira con el «Bodeguita Tour», con el que ha llevado su música a escenarios pequeños y cercanos al público.

Esta semana también fue noticia por su colaboración con el español Quevedo en «La Graciosa», un tema que no deja de sonar desde hace meses. En una entrevista con AS.com, Crespo contó que, cuando Quevedo le mostró la idea original de la canción, le dijo que no iba a escribir nada porque le parecía «brutal» y prefirió sumar su esencia con una guitarra y un «cántico de trabajo». También relató que preguntó qué significaba «La Graciosa» y le respondieron que era una isla.

Crespo no precisó en qué momento de la noche ocurrió la invitación ni cuántas personas asistieron al concierto, pero el video deja ver una plaza llena de público alrededor de la tarima.

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Fuente: publicación de Elvis Crespo en Threads (@elviscrespolive).