El actor Lucas Velásquez despide con emotivo mensaje a su madre

Foto: Instagram

Resumen: Lucas Velásquez despidió a su madre en Instagram con una carta en la que recordó los cuidados de su último mes, los abrazos y el legado que prometió honrar.

El actor Lucas Velásquez despidió a su madre con un emotivo mensaje en Instagram, en el que recordó los cuidados que le brindó durante su último mes de vida y agradeció haber podido acompañarla hasta el final. El colombiano compartió una carta dedicada a la mujer a la que describió como la luz de su vida, junto con fotografías de recuerdos familiares.

«En tu ley», escribió al comenzar la publicación. A lo largo del texto, el intérprete habló del dolor de la despedida, pero también de la tranquilidad que encontró al permanecer a su lado y de la gratitud por todo lo que recibió de ella. Su homenaje estuvo centrado en los momentos compartidos y en el legado que, aseguró, conservará por siempre.

En la publicación, acompañada de recuerdos de su familia, el actor agradeció la cercanía que logró mantener con su mamá durante esos días difíciles.

Los últimos abrazos de Lucas Velásquez a su madre

Uno de los pasajes más sentidos de la publicación fue el recuerdo de los abrazos que se daban cuando él la cargaba para llevarla a la cama. Velásquez destacó la confianza que su mamá depositaba en él durante esos momentos y la cercanía que pudieron mantener en medio de una etapa difícil para la familia.

«De este último mes me quedo con esos abrazos que nos dábamos cuando te cargaba a la cama. Sentirte tan cerquita y tan confiada en tu hijo. Tu negrito», expresó el actor.

También relató que estuvo junto a ella, tomado de su mano y acariciándole el rostro, hasta su último aliento. En sus palabras, ese acompañamiento fue una fortuna que pudo vivir a pesar del sufrimiento de las últimas semanas. El mensaje no precisa la causa del fallecimiento.

Lea también: «Mi héroe»: el emotivo premio que John Travolta recibió de manos de su hija Ella Bleu

«Poder servirte, cuidarte, ser tu bastón»

El intérprete describió el último mes como un periodo de malas noticias y dolor, aunque afirmó que también logró encontrar belleza en la posibilidad de cuidarla. En la carta explicó cómo ese proceso cambió los roles entre madre e hijo y le permitió devolver parte de la atención que había recibido durante su vida.

Seguir canal en WhatsApp Entretenimiento

«Poder servirte, cuidarte, ser tu bastón. Con pocas cosas en la vida me he sentido tan pleno», escribió. Con esa reflexión, Lucas Velásquez puso el cuidado y la compañía en el centro de su despedida, sin entrar en detalles médicos ni en las circunstancias del deceso.

El legado que prometió honrar

En otro fragmento, el actor recordó a su mamá como una mujer franca, genuina y generosa, que solía poner el bienestar de otras personas por encima del suyo. Aseguró que quienes se cruzaron en su camino la quisieron hasta el final y que ese cariño continuará después de su partida.

«Tu legado vivirá por siempre MAMÁ. Te honraré hasta el final de mis días», manifestó. Su homenaje terminó con la imagen de un futuro reencuentro, en el que volverían a tocar la guitarra, cantar y abrazarse. «GRACIAS MAMÁ! TE AMO POR SIEMPRE», fueron sus palabras finales.

Una trayectoria recordada por los televidentes

Velásquez es reconocido por su paso por producciones como Padres e hijos y Francisco el matemático. En una entrevista concedida a la revista Momentos, contó que sus primeras oportunidades en televisión llegaron después de estudiar teatro y que su carrera en Colombia tomó impulso con esta última serie.

También te puede interesar: De «Padres e hijos» a la serie de Netflix «La casa de las flores»

Esta vez, el mensaje que compartió con sus seguidores se alejó de sus proyectos profesionales para rendir homenaje a su madre, a los cuidados que pudo ofrecerle y a los recuerdos que conservará de ella.