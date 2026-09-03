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Resumen: Un hipopótamo fue grabado siguiendo durante varios metros a un vehículo en una vía rural del corregimiento Las Mercedes, en Puerto Triunfo, Antioquia. El encuentro no dejó personas heridas ni afectaciones reportadas al animal y vuelve a llamar la atención sobre los avistamientos de esta especie en zonas habitadas y de tránsito del Magdalena Medio.

¡Tremendo susto! Hipopótamo salió detrás de un carro y lo persiguió por una vía de Puerto Triunfo

Un habitante del corregimiento Las Mercedes, en Puerto Triunfo, Antioquia, registró el momento en que un hipopótamo se desplazaba detrás del vehículo en el que se movilizaba por una zona rural del municipio.

En el video se observa al animal siguiendo al automóvil durante varios metros. Posteriormente, el hipopótamo dejó de avanzar en la misma dirección y quedó atrás, mientras el vehículo continuó su recorrido.

El episodio no dejó personas heridas ni afectaciones reportadas al animal. Sin embargo, el registro vuelve a mostrar la presencia de estos ejemplares en sectores por los que también transitan habitantes de esta zona del Magdalena Medio.

Los hipopótamos también han sido vistos en carreteras

La aparición de estos animales en espacios cercanos a las comunidades no es un fenómeno reciente en la región.

En marzo de 2026, tres hipopótamos fueron observados durante la noche mientras atravesaban la autopista Medellín-Bogotá, cerca de la Hacienda Nápoles. El hecho ocurrió en un tramo utilizado diariamente por vehículos que se movilizan entre Antioquia y otros departamentos.

Otro antecedente se presentó en abril de 2023, cuando un hipopótamo murió tras colisionar con un automóvil en el ingreso al corregimiento de Doradal. Los ocupantes del vehículo resultaron con heridas leves.

Estos antecedentes hacen parte de las situaciones que han puesto sobre la mesa los riesgos asociados a la presencia de la especie en zonas donde hay circulación de personas y vehículos.

#ReporteCiudadano ¦ Un habitante del corregimiento Las Mercedes, en Puerto Triunfo, registró en video un nuevo encuentro con uno de los hipopótamos que habitan esta zona del Magdalena Medio antioqueño. En las imágenes se observa al animal desplazándose detrás del vehículo en el… pic.twitter.com/UKJeYlBv97 — DiariOriente (@diarioriente) September 2, 2026

El manejo de la especie continúa en discusión

La situación también se mantiene dentro de la agenda de las autoridades ambientales debido al crecimiento de la población de hipopótamos en Colombia.

Según el Ministerio de Ambiente, en el país ya hay más de 200 ejemplares y las proyecciones apuntan a que la cifra podría llegar a 500 para 2030.

Frente a las medidas de control, Fabio Arjona, ministro de Ambiente del presidente Abelardo de la Espriella, descartó el control letal y anunció el fin del plan de eutanasia que había sido planteado en mayo de 2026, durante el gobierno de Gustavo Petro.

El ministro señaló además que antes de un año se definiría un nuevo plan de manejo para la especie.

Una tutela puso el foco en el río Nare

El impacto de la presencia de hipopótamos también ha generado preocupaciones relacionadas con el desplazamiento de comunidades.

Recientemente, un abogado de Puerto Nare presentó una acción de tutela para solicitar medidas frente a la situación de 23 niños y jóvenes que deben recorrer el río Nare para llegar a su escuela, debido a la presencia de un hipopótamo en el corredor fluvial.

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La acción fue dirigida contra el Ministerio de Ambiente, Corantioquia, la Alcaldía de Puerto Nare y la Gobernación de Antioquia, entre otras entidades.

El caso fue reportado por Infobae, medio que informó sobre la petición presentada ante las autoridades.

¿Qué hacer si aparece un hipopótamo?

Ante un avistamiento, se recomienda mantener distancia, reducir la velocidad si el animal está cerca de una vía y evitar cualquier intento de acercamiento o de ahuyentarlo.

También es importante informar a las autoridades ambientales sobre la ubicación del ejemplar para que puedan realizar el seguimiento correspondiente.

El video registrado en Las Mercedes deja nuevamente en evidencia que los hipopótamos pueden aparecer en lugares frecuentados por habitantes y conductores del Magdalena Medio, mientras las autoridades avanzan en la definición de nuevas medidas para el manejo de esta especie en el país.