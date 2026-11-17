Foto de archivo.

Resumen: El DIM explicó en un comunicado por qué aceptó abrir los cuadrangulares el viernes 20 de noviembre a las 4:30 p. m. contra Santa Fe: la Dimayor le dio a elegir entre el miércoles 18 y el viernes 20 y el club priorizó la igualdad de condiciones y la preparación del plantel. Los hinchas protestaron por el horario en plena jornada laboral.

Tras las críticas por el horario, el DIM explicó por qué eligió el viernes 20 para los cuadrangulares

El Deportivo Independiente Medellín explicó, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, las razones por las que aceptó abrir los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 el viernes 20 de noviembre a las 4:30 de la tarde, cuando reciba a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot.

En el mensaje, difundido la noche de este lunes 16 de noviembre, el club paisa reveló que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le presentó dos opciones de fecha para iniciar la fase: el miércoles 18 o el viernes 20. La dirigencia se decidió por la segunda alternativa.

«El Equipo del Pueblo informa que, ante las dos opciones de fecha presentadas por la Dimayor para el inicio de los cuadrangulares (miércoles 18 o viernes 20), el club ha decidido acogerse a la alternativa del viernes 20», señaló la institución.

Las razones del Poderoso

Según el club, la elección obedeció a criterios estrictamente deportivos. «Esta fecha fue seleccionada con el propósito de garantizar la igualdad de condiciones frente a los demás competidores y permitiendo la óptima preparación del plantel profesional en pleno», agregó el comunicado.

El equipo rojo también se refirió al horario del compromiso, que desató críticas entre sus seguidores por jugarse un viernes en plena jornada laboral. «Sabemos la dificultad del horario, pero también es claro que nuestra hinchada siempre ha encontrado la manera de acompañar el equipo, superando todas las dificultades juntos. ¡Nos vemos en el Atanasio!», concluyó el mensaje del club.

El malestar de los hinchas

El anuncio de la programación generó decenas de reacciones en redes sociales. Varios hinchas del Poderoso cuestionaron que el primer partido del cuadrangular se juegue a las 4:30 de la tarde de un día de semana, cuando gran parte de la afición está en su jornada de trabajo, y le reclamaron al club por haber aceptado esa franja horaria para un compromiso de semifinales.

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Por qué no se podía jugar el sábado

La Dimayor explicó que el partido entre Medellín y Santa Fe quedó programado para el viernes debido a la imposibilidad de jugarlo el sábado 21 de noviembre, día en el que se disputará en Barranquilla la final de la Conmebol Sudamericana entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, a las 5:30 de la tarde. La decisión, precisó el organismo, se tomó de común acuerdo con el club local.

Así será el arranque del DIM en los cuadrangulares

El Medellín hace parte del grupo A de los cuadrangulares semifinales, que también integran Atlético Nacional, Once Caldas e Independiente Santa Fe. Los cuatro equipos disputarán seis fechas, con partidos de ida y vuelta frente a cada rival de su zona, y el ganador del grupo avanzará a la final del segundo torneo del año.

Después del debut ante Santa Fe, el Poderoso tendrá su segundo compromiso el miércoles 25 de noviembre, cuando visite a Atlético Nacional a las 8:30 de la noche en el mismo Atanasio Girardot, en el primer clásico paisa de esta instancia del campeonato. Atlético Nacional y América de Cali, por su parte, llegan a esta fase con el punto invisible, según lo confirmado por la Dimayor.

De cara a sus tres partidos como local en esta fase, el club puso a la venta una campaña de abonos que vendió 4.000 unidades en las primeras 24 horas. Los abonados del segundo semestre podrán recargar su abono y conservar la misma silla hasta el 18 de noviembre, mientras que el cambio de ubicación se habilitará únicamente el 19. La venta para nuevos abonados se reabrirá el 20 de noviembre y se mantendrá hasta el primer partido como local.

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