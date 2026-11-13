DIM confirmó los 20 convocados para el partido decisivo ante Águilas en El Cincuentenario

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Resumen: El DIM confirmó los 20 convocados de Amaranto Perea para el partido decisivo ante Águilas Doradas en El Cincuentenario, sin Quintero ni Martegani. Al rojo le basta un empate para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín confirmó este viernes, a través de sus canales oficiales, la lista de 20 convocados por el técnico Amaranto Perea para el partido de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II ante Águilas Doradas, el cierre del todos contra todos que se jugará este sábado 14 de noviembre, a las 3:30 de la tarde, en el estadio Cincuentenario de Medellín.

Estos son los 20 elegidos por el profe Amaranto:

Éder Chaux (25), Salvador Ichazo (01), Frank Fabra (18), Jhan Mena (13), Luis Escorcia (39), Joaquín Varela (05), Alfonso Simarra (19), Didier Moreno (06), Halam Loboa (16), Diego Moreno (31), Daniel Cataño (10), Baldomero Perlaza (14), Léider Berrío (07), John Montaño (20), Keiner Klinger (34), Yony González (11), Carlos Lucumí (32), Jeison Medina (09), Jackson Martínez (15) y Andrés Dávila (28).

Sin Quintero ni Martegani

La convocatoria confirma las dos bajas que el propio Amaranto Perea había anunciado después de la victoria en Bogotá: Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani se quedan por fuera del partido decisivo.

Quintero no juega desde el pasado 22 de septiembre, cuando sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda en el partido ante Jaguares. Aunque ya está en la fase final de su recuperación, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo. Martegani, uno de los jugadores más regulares del semestre, sufrió una sobrecarga muscular en el tríceps sural en el partido del 1 de noviembre ante Alianza. El plan del club es tenerlos a tono para los cuadrangulares semifinales.

Qué necesita el Poderoso

El DIM llega a la última fecha en la sexta posición de la tabla, con 29 puntos, y depende de sí mismo: con un empate ante Águilas Doradas llegaría a 30 unidades y aseguraría su cupo en los cuadrangulares semifinales. Si gana, sumaría 32 y hasta podría mejorar su posición de cara al sorteo.

Incluso perdiendo tendría opciones: el Deportes Tolima, noveno con 26 puntos, es el único equipo por fuera de los ocho que podría alcanzarlo, y para eso necesita ganarle al Deportivo Cali en Palmaseca. Millonarios y Once Caldas, ambos con 27, también pueden superar al rojo si vencen en sus partidos, por lo que la consigna en el vestuario paisa es no especular y buscar el triunfo.

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Águilas Doradas, por su parte, es décimo con 25 unidades y solo le sirve ganar en su casa para seguir con vida, a la espera de otros resultados.

Cinco equipos ya tienen el cupo asegurado: Atlético Nacional (39), América de Cali (36), Deportivo Cali (34), Atlético Bucaramanga (32) e Independiente Santa Fe (31). Los tres cupos restantes se definen este sábado en siete partidos simultáneos a las 3:30 p. m. Apenas terminen los juegos, la Dimayor realizará el sorteo de los cuadrangulares, previsto para las 5:50 de la tarde.

Un escenario inédito para el rojo

El partido tendrá una particularidad histórica: será la primera vez, desde que se tiene registro, que el Independiente Medellín dispute un compromiso oficial en el estadio Cincuentenario, el mítico escenario del norte de Medellín inaugurado en 1979 y usado habitualmente por el fútbol aficionado.

El Cincuentenario es la casa provisional de Águilas Doradas mientras se terminan las obras del techo del estadio Alberto Grisales de Rionegro, su sede habitual. El compromiso tendrá público y será dirigido por el árbitro antioqueño Wílmar Roldán.

El rojo llega en buen momento

El Medellín encadena dos victorias seguidas y viene de golear 0-3 a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo en la fecha 18, con anotaciones de Yony González, un autogol de David Ramírez y Esneyder Mena. Además, recuperó a Léider Berrío, quien volvió a jugar en Bogotá tras superar una lesión de ligamento cruzado, y a Jackson Martínez, que ha sumado minutos y buenas actuaciones en las últimas jornadas.

La hinchada roja acompañó al plantel esta semana en un entrenamiento a puertas abiertas en la sede de Itagüí, en la previa del partido que puede devolver al club a los cuadrangulares después de un año sin clasificar: la última vez que el DIM entró a las semifinales fue en el Clausura de 2025.

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