Resumen: El Ideam confirma la Tormenta Tropical Melissa y activa la alerta por lluvias intensas en el Caribe y Antioquia. Las laderas de Medellín y el Golfo de Urabá bajo especial vigilancia.

Tormenta Tropical Melissa: el Ideam prendió las alertas por lluvias que azotarán a Medellín

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido una alerta tras informar que la onda tropical AL98, ubicada en el oriente del mar Caribe, se ha fortalecido y se ha convertido en la Tormenta Tropical Melissa.

Aunque el fenómeno se desplaza hacia el occidente del litoral, su alta probabilidad de formación ciclónica ya genera preocupación en las costas y en la región andina.

Si bien la tormenta no representa una afectación directa e inmediata para el territorio colombiano, la autoridad meteorológica advirtió que durante los próximos siete días, la tormenta Melissa podría interactuar con otros sistemas, lo que favorecería la ocurrencia de lluvias intensas, especialmente sobre el Caribe y las costas.

No obstante, la alerta se extiende a la zona andina, donde se encuentra Antioquia. El Ideam ha asignado un nivel de vigilancia para el departamento, con especial énfasis en el Golfo de Urabá.

Lea también: ¡Fin de una «Cacería de Brujas»! Marco Rubio celebra la absolución de Uribe

A raíz de esta situación, el Ideam aumentó el estado de alerta a nivel de alistamiento para el departamento de La Guajira, y mantuvo los niveles de aviso para Magdalena, Atlántico y Bolívar. Por otro lado, Córdoba, Sucre, San Andrés y Providencia también se mantienen en vigilancia.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El anuncio debe poner en máxima alerta a las autoridades antioqueñas, particularmente a las metropolitanas.

Los embates de las lluvias suelen sentirse con especial fuerza en las laderas de Medellín, donde el riesgo de deslizamientos y movimientos en masa se incrementa significativamente con precipitaciones prolongadas.

Actualmente, la tormenta tropical Melissa mantiene su tránsito al este del mar Caribe, generando vientos con velocidades cercanas o superiores a los 55 kilómetros por hora y una altura de olas cercanas a los tres metros, valores que se proyecta que aumentarán con el paso de los días.

Se recomienda a la ciudadanía en general tomar precauciones ante la posibilidad de que las lluvias se prolonguen al menos una semana.

Más noticias de Medellín