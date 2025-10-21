Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este pronunciamiento ratifica el apoyo que el expresidente Uribe ha recibido históricamente de figuras clave del Partido Republicano en Estados Unidos

¡Fin de una «Cacería de Brujas»! Marco Rubio celebra la absolución de Uribe

Minuto30.com .- El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido la primera voz influyente del gobierno de Donald Trump en reaccionar al fallo absolutorio de segunda instancia a favor del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

A través de su cuenta en redes sociales, el Secretario de Estado emitió un mensaje contundente celebrando la decisión:

«La justicia de Colombia ha prevalecido ya que el expresidente Uribe es absuelto después de años de la cacería de brujas política contra él y su familia.»

Este pronunciamiento ratifica el apoyo que el expresidente Uribe ha recibido históricamente de figuras clave del Partido Republicano en Estados Unidos, calificando el proceso judicial como una persecución con fines políticos.

Aquí más Noticias Internacionales