Porkcolombia lleva la biodiversidad al Jardín Botánico: el foro que busca producir cuidando los ecosistemas

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Resumen: Porkcolombia-FNP realiza el 6.º Foro de Sostenibilidad el 12 y 13 de noviembre en el Jardín Botánico de Medellín, con el lema «Biodiversidad que crea valor». El encuentro reúne a productores, investigadores y autoridades ambientales para analizar cómo la porcicultura puede aportar a la conservación. Se presentan la Estrategia de Biodiversidad Porcícola, la herramienta BioPork y la Guía Ambiental del Subsector Porcícola, elaborada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Porkcolombia-FNP realiza el 6.º Foro de Sostenibilidad el 12 y 13 de noviembre en el Jardín Botánico de Medellín, un encuentro que lleva el debate sobre la biodiversidad al terreno de la producción porcícola y reúne a productores, investigadores, expertos y autoridades ambientales.

La pregunta de fondo es cada vez más relevante para las industrias agropecuarias: ¿cómo producir sin comprometer los ecosistemas de los que también depende la vida? La pérdida de biodiversidad plantea desafíos para todos los sectores productivos y la porcicultura no es la excepción.

Por eso, el foro busca analizar qué está haciendo la industria, cuáles son los retos que enfrenta y qué oportunidades existen para incorporar la conservación de los recursos naturales en sus actividades y en la creación de valor.

«Biodiversidad que crea valor»: el lema de la sexta edición

«Biodiversidad que crea valor» es el lema de esta edición, que tiene como uno de sus ejes el intercambio de experiencias. La idea es conocer de primera mano iniciativas de productores y otros actores del sector agropecuario que han logrado integrar sus actividades con el cuidado de la naturaleza.

En el Jardín Botánico se dan cita representantes del sector porcícola, autoridades ambientales, especialistas y organizaciones que trabajan por la conservación de los recursos naturales. La agenda se centra en compartir conocimientos y analizar iniciativas que demuestran cómo las actividades productivas pueden contribuir al cuidado de los ecosistemas.

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Para Mario Peña, vicepresidente de Porkcolombia-FNP, este trabajo requiere continuidad y compromiso de todos los actores. «La sostenibilidad no es un propósito aislado ni una meta que se alcanza de un día para otro. Es un compromiso permanente que implica evolucionar, incorporar buenas prácticas, tomar decisiones informadas y reconocer que el crecimiento de nuestra actividad debe ir de la mano con el cuidado del medioambiente», afirmó.

Agricultura regenerativa, restauración y bancos de hábitat

La agenda aborda distintas alternativas para avanzar en ese propósito. Entre ellas están la agricultura regenerativa, una práctica que busca recuperar la salud de los suelos y mejorar los sistemas productivos; la restauración ecológica y la conservación de especies, a través de iniciativas que contribuyen a recuperar y proteger los ecosistemas; y la creación y gestión de bancos de hábitat, mecanismos que permiten preservar áreas de importancia ambiental.

Más que presentar conceptos, estos espacios permiten conocer cómo se llevan estas iniciativas a la práctica y qué aprendizajes pueden aportar a otros actores del sector agropecuario.

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Entre las iniciativas que se presentan está la Estrategia de Biodiversidad Porcícola, liderada por Porkcolombia-FNP, que busca promover entre los productores el uso responsable de los recursos naturales y la adopción de prácticas que contribuyan a la protección de los ecosistemas.

También se da a conocer BioPork, un software diseñado para fortalecer la gestión de la biodiversidad en las granjas porcícolas. La herramienta permite identificar las características del entorno natural de cada unidad productiva y establecer una línea base que facilite la planificación de acciones ambientales.

De esta manera, los productores cuentan con información y herramientas técnicas para conocer mejor su territorio, identificar oportunidades de conservación y orientar sus decisiones hacia una gestión ambiental más efectiva.

Trabajo conjunto con las autoridades ambientales

Uno de los asuntos centrales del foro es el trabajo articulado entre el sector productivo y las autoridades ambientales, una relación que ha ganado relevancia para cumplir los compromisos ambientales y encontrar soluciones conjuntas a los desafíos de la industria.

En ese contexto, se presenta la Guía Ambiental del Subsector Porcícola, elaborada en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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Foto de archivo del 5.º Foro de Sostenibilidad: cortesía

Además, se conocen los avances de la agenda de trabajo que Porkcolombia-FNP adelanta con las corporaciones autónomas regionales Cornare y Corantioquia, orientada a fortalecer la gestión ambiental y a acompañar a los productores en sus territorios.

Con estos espacios, la organización busca acercar el conocimiento científico, las experiencias de los productores y el trabajo de las autoridades ambientales a los desafíos cotidianos de la porcicultura. Es una apuesta por generar alianzas y promover prácticas sostenibles que se traduzcan en beneficios para la actividad productiva, las comunidades y el medioambiente.