Resumen: Conozca cómo la Secretaría de Educación de Medellín identifica y fortalece las habilidades de estudiantes de colegios públicos, y qué cuentan una docente y un joven bideportista.

En colegios públicos de Medellín hay 775 niños y jóvenes con talentos excepcionales

En las aulas de los colegios públicos de Medellín hay niños, niñas y jóvenes con habilidades fuera de lo común. La Alcaldía de Medellín reveló que en 2026 acompaña a 775 estudiantes con talentos excepcionales, matriculados en 162 establecimientos educativos oficiales de la ciudad.

Se trata de estudiantes que se destacan en ciencias, tecnología, arte, deporte y liderazgo social, entre otras áreas. Para que ese potencial no se quede sin camino, la Secretaría de Educación desarrolla una ruta que permite identificar las habilidades de cada uno y abrirles oportunidades para fortalecerlas.

La cifra no se concentra en un solo plantel: los 775 estudiantes están repartidos en los 162 colegios oficiales que hacen parte del acompañamiento, lo que muestra que el talento aparece en las aulas de toda la oferta pública de la ciudad.

¿Quién los acompaña en Medellín?

El trabajo está a cargo de la Unidad de Atención Integral de la Secretaría de Educación. Según explicó la secretaria, Carolina Franco Giraldo, el proceso va más allá de detectar el talento: se trabaja de la mano de docentes, directivos y familias para fortalecer las prácticas pedagógicas y ofrecer experiencias de aprendizaje que respondan a los intereses de cada estudiante.

“A través de la Unidad de Atención Integral, acompañamos a 775 estudiantes con capacidades o talentos excepcionales. Este acompañamiento va más allá de identificar sus talentos”, manifestó la funcionaria.

Lea también: Un día solo para ellas: 2 mil cuidadoras y madres comunitarias de Medellín pararon para descansar

El proceso, además, trasciende las buenas calificaciones. Incluye valoraciones pedagógicas, seguimiento a las trayectorias educativas de cada niño o joven y orientación a profesores y hogares, para que cada uno encuentre en su colegio un espacio donde desarrollar su potencial.

Así es el acompañamiento en los colegios

La atención incluye estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades e intereses de los estudiantes. Entre ellas están:

Enriquecimiento de aprendizajes, para profundizar en los temas que más les interesan.

Flexibilización académica, para que los estudiantes puedan sostener sus talentos sin afectar su proceso en el colegio.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

Mentorías con expertos en diferentes áreas del conocimiento.

Participación en semilleros, proyectos y espacios académicos, científicos, culturales, artísticos y deportivos, que ayudan a reforzar habilidades y a construir proyectos de vida.

La docente de apoyo pedagógico de la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez, Adriana, contó que desde su colegio pensaron en una manera pertinente de acompañar a estos estudiantes, para que la institución no sea una barrera que les impida seguir potenciando su talento ni continuar con su proceso académico.

La voz de un estudiante con talentos excepcionales

Uno de los estudiantes del programa es Gabriel, de la misma institución educativa. Es bideportista: practica natación con aletas y fútbol.

“Todas las instituciones públicas deberían tener un programa como el de capacidades o talentos excepcionales, del que yo hago parte”, dijo el estudiante. Según contó, el programa le ha servido para estar en sus disciplinas y sus deportes sin tener que preocuparse por desatrasarse, perder notas o hablar con los profesores, y así tener un mejor rendimiento en los dos frentes.

Lea también: Murió Lucio Chiquito: Medellín despide al pionero de EPM que no dejó de estudiar ni a los 104 años

Más formación para docentes y familias

Durante 2026, uno de los avances ha sido el fortalecimiento de la formación y la asistencia técnica a docentes, directivos y familias. También se avanzó en la articulación con diferentes entidades y aliados para ampliar las oportunidades de desarrollo de esta población.

Las acciones incluyen acompañamiento socioemocional y la creación de redes de apoyo entre estudiantes, hogares y comunidades educativas.

Con esta ruta, la Alcaldía de Medellín busca que los talentos excepcionales de la ciudad encuentren en la escuela pública un lugar para crecer, y que ningún estudiante tenga que escoger entre su colegio y aquello en lo que sobresale.