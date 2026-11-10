Foto: Redes Sociales

Resumen: Laura Bozzo sigue conectada a un respirador asistido en el Hospital General de México, así lo confirmó Andrea Escalona. La presentadora peruana lleva casi un mes hospitalizada tras una cirugía de urgencia por una úlcera duodenal perforada, con complicaciones pulmonares. Todavía no hay fecha para su alta médica.

«Todavía tiene un tema en el pulmón»: confirman que Laura Bozzo sigue conectada a un respirador

Laura Bozzo sigue conectada a un respirador en el Hospital General de México

Nueva preocupación por la salud de Laura Bozzo. La presentadora peruana permanece conectada a un respirador asistido en el Hospital General de México, en Ciudad de México, donde está internada desde hace casi un mes, así lo confirmó la conductora Andrea Escalona en el matutino Hoy, de Televisa.

Escalona contó al aire que una persona cercana a la producción del programa visitó a la abogada originaria de Callao en el hospital y le relató cómo se encuentra: «Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador», explicó.

De acuerdo con esa información, todavía no hay fecha definida para que la presentadora, de 75 años, reciba el alta médica, pues los doctores siguen atendiendo las complicaciones pulmonares que presenta desde hace semanas y que le impiden respirar por sus propios medios.

Un mes de hospitalización tras una cirugía de emergencia

El cuadro de salud de Laura Bozzo comenzó la noche del pasado 13 de octubre, cuando ingresó de urgencias al Hospital General de Acapulco «El Quemado», en Guerrero, por fuertes dolores abdominales. Allí los médicos le detectaron una úlcera duodenal perforada que exigió una cirugía inmediata para salvarle la vida.

Después de la intervención, su estado se complicó: presentó peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de un colapso del pulmón izquierdo, según dio a conocer el programa Venga la Alegría. Por la gravedad del caso, fue trasladada en avión-ambulancia a Ciudad de México, donde permaneció intubada y sedada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General.

El 27 de octubre, su hija Alejandra de la Fuente informó que la presentadora ya había salido de la UCI y la habían pasado a una habitación, lo que en su momento se tomó como una buena señal. Días después, otra de sus hijas, Victoria de la Fuente, reveló que los médicos le habían dado a su mamá apenas un 10 % de posibilidades de salvarse, aunque aseguró que ya estaba fuera de peligro y se mostró optimista con su evolución.

La confirmación de que sigue con asistencia respiratoria volvió a encender las alarmas entre sus seguidores y en el medio artístico, donde varias figuras de la televisión han enviado mensajes de apoyo y han pedido oraciones por su pronta recuperación. Su familia, en tanto, se mantiene pendiente de su evolución en la capital mexicana.

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¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació en Callao, Perú, en 1951. Abogada de profesión, se hizo famosa con programas de talk show como «Laura en América» y «Laura de todos», con los que se convirtió en una de las conductoras más reconocidas de la televisión en español, popularizada por frases que marcaron época en la pantalla chica.

En los últimos años ha vivido en México, país donde enfrentó un proceso judicial por delitos fiscales que la tuvo incluso prófuga de la justicia, y ha participado en realities como «La casa de los famosos», desde donde también ha dado de qué hablar por sus ocurrencias y enfrentamientos con otros participantes.

Su hospitalización ha tenido en vilo a sus admiradores en Perú, México, Colombia y el resto de Latinoamérica, países donde sus programas marcaron a varias generaciones de televidentes.

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