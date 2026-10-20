Resumen: Laura Bozzo permanece hospitalizada en el Hospital General de México y su entorno la describe como «delicada, pero estable». Un reporte televisivo atribuye a un estudio médico un cuadro con neumonía, hipertensión pulmonar y ventilación mecánica; otras versiones hablan de choque séptico. Ni el hospital ni la familia han confirmado los diagnósticos y no hay parte médico oficial.

Laura Bozzo, «delicada, pero estable» en el Hospital General de México: lo que se sabe de su salud

Laura Bozzo continúa hospitalizada en el Hospital General de México, en la capital del país, donde, según versiones que circulan en redes y declaraciones de su entorno, su estado es «delicado, pero estable». Mientras tanto, un reporte televisivo atribuye a un estudio médico un cuadro complejo, que incluiría choque séptico, neumonía e intubación. Hasta ahora no existe un parte médico oficial que lo confirme.

La presentadora peruana, de 75 años, fue intervenida de urgencia en Acapulco, Guerrero, por una complicación gástrica. Días después fue atendida en la capital mexicana, donde permanece en cuidados intensivos, de acuerdo con los reportes conocidos.

¿Qué dice el reporte sobre su salud?

El programa mexicano Venga la alegría informó este lunes 19 de octubre que su equipo periodístico tuvo acceso a los resultados de un estudio médico. Según la periodista Elizabeth Curiel, el documento señala que la lesión abdominal ya no aparece, porque la úlcera fue cerrada durante la operación en Acapulco.

Sin embargo, el mismo reporte habla de otras complicaciones: neumonía, un colapso en el pulmón izquierdo, lesiones en las paredes de los bronquios, hipertensión pulmonar, el corazón agrandado y quistes en los riñones y el hígado. También se menciona que la conductora estaría bajo ventilación mecánica, es decir, intubada.

Por su parte, el diario español El País recogió que, de acuerdo con el asistente de la conductora, el cuadro incluiría un choque séptico, una reacción grave del organismo ante una infección que compromete la circulación y el funcionamiento de los órganos. Ninguno de estos diagnósticos ha sido confirmado por el hospital ni por la familia, por lo que deben entenderse como información atribuida a los medios.

«Delicada, pero estable»

La frase se repite en las últimas versiones. Aarón Guerrero, asistente y portavoz de Bozzo, aseguró que la presentadora va evolucionando, aunque advirtió que su salud «puede decaer como la de cualquier persona». Y pidió calma ante los rumores: «Se ha especulado mucho sobre su estado y hasta si ya falleció».

Guerrero explicó, además, que fue remitida a ese hospital para continuar su tratamiento y negó que reciba un trato especial: «La canalizaron para acá, no tenemos un trato especial, pero el hospital cuenta con todo el equipo de primera tecnología». Hacia el viernes 16 de octubre, el mismo vocero hablaba de un estado «grave, pero estable».

El mensaje de su hija

En las últimas horas también circuló un audio atribuido a Alexandra Bozzo, una de sus hijas, difundido por un periodista de espectáculos. «Mi mami va bien. Justo la acabo de ver. La vamos a ver todos los días. Ha sido complicado el tema de la operación: la úlcera que tenía. Lo bueno es que, en medio de todo lo complicado, ha ido avanzando y sigue avanzando», dice el mensaje.

Las hijas de la presentadora han pedido respeto y privacidad, y han rechazado versiones que aseguraban que estaba sola en el hospital. Por ahora no han ofrecido declaraciones detalladas sobre su diagnóstico.

Lo que dijo la propia Laura Bozzo

Antes de ser trasladada a la capital, la conductora publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció el cariño del público: «Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco». Lo cerró con su característico humor: «De esta momia no se libran».

Desde entonces no ha vuelto a pronunciarse de manera concreta sobre su estado de salud.

Lea también: Laura Bozzo sigue «delicada, pero estable»: estudio revela choque séptico, neumonía y que estaría intubada

Los antecedentes médicos de la presentadora

No es la primera vez que Bozzo enfrenta un problema de salud serio. En 2016 sufrió una lesión intestinal tras un procedimiento médico en Perú, que derivó en un choque séptico y la obligó a pasar por varias cirugías correctivas. No se ha establecido relación entre aquel episodio y el cuadro actual.

Reconocida internacionalmente por el programa Laura en América, la presentadora desarrolló buena parte de su carrera en México y participó en realities como La casa de los famosos y Gran Hermano VIP.

¿Qué sigue?

Mientras no haya un comunicado del hospital o de la familia, el diagnóstico, el tratamiento y la evolución clínica de Laura Bozzo seguirán siendo información sin confirmar. Minuto30 mantendrá atención a cualquier nuevo reporte sobre su estado de salud.

También te puede interesar: ¡No pasó desapercibido! Hija de David Ospina y joven promesa de la Selección encienden rumores de romance