Mauro Icardi niega haber agredido a su hija y sus abogados piden «igualdad» a la Fiscalía

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Resumen: El futbolista Mauro Icardi niega haber agredido a su hija y su defensa pidió a la Fiscalía que le tome declaración, tras la denuncia de Wanda Nara por lesiones leves. La causa está en etapa inicial y no hay hechos comprobados.

El futbolista argentino Mauro Icardi rechazó públicamente las acusaciones de maltrato físico hacia su hija mayor, formuladas por su expareja Wanda Nara, y este martes su defensa reclamó a la Fiscalía que le tome declaración. Según sus abogados, desde que se abrió la causa solo han recibido «evasivas».

Se trata de una investigación judicial en etapa inicial. Las versiones de las partes son opuestas y ningún hecho ha sido comprobado por la Justicia. Por tratarse de una menor de edad, esta nota no incluye su nombre ni otros datos que permitan identificarla.



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La denuncia de Wanda Nara

De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, el episodio que originó la causa ocurrió el viernes 6 de noviembre en una vivienda del barrio privado La Isla, en Nordelta, provincia de Buenos Aires, donde reside el futbolista. Efectivos de la policía bonaerense acudieron tras un llamado al 911 y entrevistaron a Nara.

La conductora denunció que su hija le había pedido ayuda a través de mensajes y que le contó que su padre la había agredido. Según el relato recogido en el acta, la niña salió por sus propios medios de la vivienda y quedó al cuidado de su madre. Los agentes consignaron que Icardi permanecía en la casa y no aceptó hablar con el personal policial.

Una médica del servicio de emergencias de Tigre evaluó a la menor en el lugar. Según la constancia policial reseñada por Infobae, no detectó lesiones de gravedad que justificaran un traslado. El fiscal Julio Petrucci, de la UFI de Género de Tigre, dispuso iniciar actuaciones por lesiones, tomar declaración a la denunciante y realizar un examen médico legal.

Las medidas judiciales

El Juzgado de Garantías N.° 2 de Tigre, a cargo del juez Orlando Abel Díaz, dictó una medida cautelar que prohíbe a Icardi acercarse y comunicarse con su hija durante 45 días corridos desde que sea notificado. La orden también dispone asistencia para la menor y la intervención de la Asesoría de Menores.

El domingo 8 de noviembre, la Policía Bonaerense allanó la casa del futbolista en Nordelta. Infobae informó, con fuentes oficiales, que se incautaron una computadora, un teléfono y otros objetos de la niña. Ese mismo día, el juez concedió a Icardi la eximición de prisión en la causa, que investiga un hecho que podría encuadrarse en lesiones leves agravadas. La defensa aclaró que no existe una orden de detención en su contra.

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La respuesta de Icardi

Tras el allanamiento, los abogados Francisco Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro publicaron un comunicado que el propio futbolista replicó en sus redes sociales. «Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones», sostuvieron.

La defensa calificó de «innecesario» el allanamiento y sostuvo que bastaba con ordenar que los dispositivos fueran entregados. También pidió que permanezcan bajo custodia de la Fiscalía hasta la pericia, para evitar cualquier alteración de la prueba. «Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente», afirmaron. Además, pidieron a los medios «el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas».

El reclamo de este martes

Este 10 de noviembre, la defensa difundió un segundo comunicado. Allí aseguró que sus abogados se presentaron en la fiscalía interviniente para que Icardi diera su versión de los hechos, como lo permite el artículo 162 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y que hasta el momento solo recibieron evasivas.

«Durante todo el fin de semana, la Fiscalía estuvo disponible para la denunciante, recibió sus declaraciones y dispuso medidas con notable celeridad. Hoy, en día y horario hábil, cuando quien quiere expresarse es el denunciado, aparecen formalismos y demoras burocráticas», señalaron los abogados. «No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato», agregaron.

La defensa afirmó además que la investigación avanzó y que se dictaron medidas que restringen los derechos del futbolista «sobre la base de una sola versión de los hechos». Advirtió que, si las demoras continúan, recurrirá a todas las vías legales para que Icardi sea escuchado. Lara Piro compartió el comunicado con el mensaje «Exigimos igualdad».

El relato de una panelista sobre la pareja de Icardi

Según TN, la periodista Marina Calabró aseguró este martes en el programa Primicias Ya, de América, que la actriz China Suárez, pareja de Icardi, habría intentado consolar a la menor durante el conflicto y que esa situación no le habría caído bien al futbolista. Se trata de una versión de televisión, sin fuente oficial citada por el medio, que no ha sido confirmada ni por la Justicia ni por los involucrados.

Lo que sigue

El juez ordenó citar al futbolista, a través de su defensa, para que en un plazo de cinco días se presente ante el juzgado y formalice la eximición de prisión. Si incumple, el beneficio podría ser revocado. Mientras tanto, se prevén nuevas diligencias, entre ellas la declaración testimonial de Nara y la intervención de un Juzgado de Familia para los asuntos de custodia y régimen de comunicación.

La causa continúa abierta y será la Justicia la que determine qué ocurrió. Hasta ahora, lo único que consta públicamente son la denuncia, las medidas cautelares y la versión de la defensa, que niega de forma categórica cualquier agresión.