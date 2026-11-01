¡Le daban 10% de vida! Hija de Laura Bozzo contó cómo se encuentra la presentadora

Resumen: La hija de Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, reveló que la presentadora estuvo a punto de morir por una úlcera que reventó y le causó peritonitis: los médicos le daban solo 10% de posibilidades. Tras semanas en la UCI, ya fue extubada, superó la septicemia y pasó a una habitación, aunque estaría unos seis meses alejada de la televisión.

Después de semanas de angustia, silencio y toda clase de rumores en redes sociales, por fin se conoce un parte alentador sobre la salud de Laura Bozzo. Victoria de la Fuente, una de las hijas de la presentadora peruana, habló sin tapujos sobre la dramática noche en que su mamá estuvo a punto de morir y reveló cómo se encuentra hoy, hospitalizada en la Ciudad de México.

La ‘Abogada de los Pobres’, de 75 años, llevaba varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos y su estado era un misterio que alimentó todo tipo de especulaciones, incluida la falsa noticia de su muerte. Junto a su hermana Alejandra de la Fuente, Victoria mantuvo una guardia constante en el centro médico y ahora decidió contar la verdad de lo que pasó.

¿Qué reveló la hija de Laura Bozzo sobre la emergencia?

En una entrevista reciente, Victoria de la Fuente contó que todo ocurrió de manera repentina, en plena noche, cuando la comunicadora comenzó a sufrir dolores abdominales muy intensos. El cuadro era tan serio que la familia tuvo que llamar una ambulancia para trasladarla de urgencia al hospital más cercano.

Ya en quirófano, los médicos confirmaron lo peor: una úlcera se había reventado y le había provocado una peritonitis. «Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron, creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta. O sea, fue súper, súper grave», relató Victoria. La cirugía de urgencia que le practicaron en Acapulco logró estabilizarla y salvarle la vida en ese momento crítico.

Después de esa primera intervención, Laura Bozzo fue trasladada al Hospital General de México, donde recibe atención de alta especialidad. Allí permaneció semanas en terapia intensiva, sedada e intubada, mientras los médicos luchaban contra una septicemia (sepsis) que ponía en riesgo sus órganos vitales.

Fuera de la UCI: la buena noticia que esperaba la familia

El panorama cambió para bien en los últimos días. Los especialistas lograron controlar la infección generalizada, le retiraron la sedación poco a poco, la extubaron y la sacaron de la Unidad de Cuidados Intensivos a una habitación de piso, donde responde favorablemente al tratamiento.

«Mi mamá está en un lugar que le está dando todo lo que necesita», afirmó Victoria de la Fuente, quien también desmintió de plano los rumores sobre presuntos problemas económicos de la familia o un supuesto abandono de la conductora en el hospital.

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Duro descargo contra los que difundieron mentiras

Victoria no se quedó callada frente a las noticias falsas que circularon en redes sociales sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo. «Me parece realmente asqueroso estar lidiando con la salud de una persona por likes y engagement. Es lo más bajo humano», sentenció, indignada por la ola de especulaciones que la familia tuvo que soportar mientras la presentadora peleaba por su vida.

Esas versiones obligaron a los cercanos de la conductora a salir una y otra vez a aclarar que seguía con vida, aunque en estado delicado, y a pedir respeto para ella y para sus seres queridos.

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Una de las figuras más polémicas de la televisión latina

Laura Bozzo es una de las conductoras más reconocidas y polémicas de la televisión en español. Nació en Perú y se hizo famosa con programas como ‘Laura en América’, en los que su estilo frontal y sus frases icónicas la convirtieron en un fenómeno de la farándula internacional. En los últimos años ha vivido en México, donde ha participado en realities y ha sido noticia tanto por su carrera como por sus problemas legales y de salud.

A sus 75 años, la comunicadora se ha mantenido activa en televisión y en redes sociales, donde suma millones de seguidores que se han volcado en mensajes de apoyo desde que se conoció su hospitalización.

¿Cuándo podría volver Laura Bozzo a la televisión?

Aunque la evolución es positiva, el pronóstico médico sigue siendo reservado. La presentadora todavía no recibe el alta hospitalaria y permanece bajo estricta observación en una zona especializada del Hospital General de México.

Se dice que necesitará un largo proceso de rehabilitación y reposo que podría mantenerla alejada de la televisión por alrededor de seis meses. Por ahora, la familia celebra que haya superado la fase más crítica de una emergencia en la que, según los propios médicos, tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir, y pide oraciones por su pronta recuperación.