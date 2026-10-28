Resumen: Una publicación del creador de contenido puertorriqueño Félix Arroyo TV afirmó en X que la presentadora peruana Laura Bozzo había fallecido, un mensaje que superó el millón de visualizaciones y encendió las alarmas entre sus seguidores. Sin embargo, no existe confirmación oficial: los reportes más recientes indican que Bozzo, de 75 años, continúa hospitalizada en la Ciudad de México tras una cirugía de emergencia por una úlcera duodenal perforada, con la neumonía como principal complicación. Su portavoz ya había desmentido rumores anteriores sobre su muerte y medios mexicanos reportan una mejoría leve.

¿Murió Laura Bozzo? El rumor que encendió las alarmas sobre la salud de la presentadora

Una publicación en redes sociales volvió a poner a Laura Bozzo en el centro de la conversación. Desde la noche del martes 27 de octubre circula un mensaje que anuncia la supuesta muerte de la presentadora peruana, una versión que encendió las alarmas entre sus seguidores, pero que hasta este miércoles no cuenta con ninguna confirmación oficial.

De acuerdo con la información recogida por medios mexicanos, todo comenzó con un trino publicado por Félix Arroyo, un creador de contenido puertorriqueño conocido como Félix Arroyo TV. En su cuenta verificada de X, antes Twitter, escribió: “Fallece Laura Bozzo. ¡Descansa en paz!”.

El mensaje no venía acompañado de un comunicado de la familia, de sus representantes ni de un parte médico. Aun así, se difundió con rapidez y acumuló más de 1,1 millones de visualizaciones, lo que refleja el alcance que tuvo la versión sobre la conductora de 75 años.

Fallece Laura Bozzo 😓🖤 ¡Descansa en paz! — FELIX ARROYO TV 🌶️ (@FelixArroyoTV) October 28, 2026

No hay confirmación oficial de la muerte de Laura Bozzo

Hasta la tarde de este miércoles 28 de octubre de 2026, no existe evidencia confirmada de que Laura Bozzo haya fallecido. Los reportes periodísticos más recientes señalan que la presentadora continúa hospitalizada en la Ciudad de México y bajo vigilancia médica permanente.

Usuarios de redes sociales fueron los primeros en cuestionar la publicación, al señalar que ninguna fuente oficial respaldaba el anuncio. Por eso, el trino de Félix Arroyo debe tomarse como una afirmación sin verificar y no como una noticia confirmada, al menos mientras no haya pronunciamiento de sus familiares, de su equipo de trabajo o del personal médico que la atiende.

La conductora peruana Laura Bozzo no ha fallecido. Según la última actualización sobre su estado de salud, continúa en terapia intensiva debido a una neumonía y ha presentado una leve mejoría. pic.twitter.com/GVUkZiyLXY — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) October 28, 2026

Además, Aarón Guerrero, asistente y portavoz de la conductora, ya había salido al paso en ocasiones anteriores para desmentir versiones sobre un supuesto fallecimiento, un antecedente que invita a tomar con cautela este tipo de mensajes.

El delicado estado de salud que alimenta los rumores

El rumor aparece en un momento especialmente sensible. Laura Bozzo fue ingresada de urgencia a un hospital de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, el pasado 13 de octubre, tras presentar una úlcera duodenal perforada, una complicación que exigió una cirugía de emergencia.

Después de la operación, su recuperación se complicó por otros problemas médicos, entre ellos una infección grave y una neumonía. Por la complejidad del cuadro, fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México para continuar el tratamiento con vigilancia especializada.

La información sobre su evolución ha sido limitada, lo que ha abierto espacio para las especulaciones. En los últimos días se han difundido versiones sobre distintos diagnósticos, ninguno confirmado de manera oficial por el hospital ni por la familia.

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¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo hoy?

Los reportes más recientes indican que la presentadora permanece hospitalizada y que su recuperación avanza de manera lenta. La periodista mexicana Martha Figueroa informó en el programa Hoy que Bozzo ha mostrado una mejoría leve, aunque la neumonía sigue siendo una de las complicaciones que más atención requiere.

Según la información atribuida a Figueroa, la frecuencia cardiaca de la conductora se mantiene estable y, por el momento, no ha sido necesario volver a intubarla, una noticia que su entorno recibió con alivio.

No es la primera vez que la salud de Bozzo genera este tipo de especulaciones. En años anteriores ya habían circulado rumores falsos sobre su muerte, que ella misma se encargó de desmentir públicamente.

Una carrera de décadas en la televisión

Laura Bozzo es una de las figuras más reconocidas de la televisión en español. Nacida en Perú, alcanzó fama internacional con el programa Laura en América, que se emitió durante años en varios países del continente y la convirtió en un rostro familiar para millones de televidentes.

Buena parte de su carrera la desarrolló en México, donde también participó en realities como La casa de los famosos y Gran Hermano VIP, espacios que la mantuvieron vigente ante nuevas generaciones.

Por ahora, lo único confirmado es que sigue internada en un hospital de la Ciudad de México. Cualquier información sobre su estado de salud, incluida la versión sobre su supuesta muerte, solo debe darse por válida cuando provenga de sus familiares, de sus representantes o de un parte médico oficial.