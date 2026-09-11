¡Tensión en Anorí! Panfleto del Frente 36 impone restricciones y amenaza a quienes incumplan

Resumen: Un panfleto comenzó a circular en Anorí con restricciones para vehículos y advertencias dirigidas a habitantes y personas externas al municipio. Las autoridades ya verificaron el documento y preparan un consejo de seguridad.

Un panfleto atribuido al Frente 36 en Anorí, Antioquia, comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre los habitantes de este municipio. El documento, que ya fue verificado por las autoridades, contiene varias restricciones dirigidas a la población.

El grupo ilegal anuncia limitaciones para la movilidad de vehículos. Una de ellas establece que ningún automotor debería circular después de las 10:00 de la noche por la vía que comunica a Anorí con Medellín.

Al parecer, el Frente 36 también señala que los vehículos no podrían movilizarse por el área urbana después de las 11:00 de la noche. Para los fines de semana y días festivos, la restricción comenzaría a las 2:30 de la madrugada. El documento exceptúa de estas medidas a vehículos destinados a servicios de salud o atención de emergencias.

Otra de las advertencias está dirigida a personas que sean consideradas “forasteras” o desconocidas dentro del territorio, a quienes el panfleto les exige abandonar el municipio. Además, contiene una amenaza contra quienes desobedezcan las disposiciones anunciadas.

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Ante la circulación del documento, el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, aseguró que, por ahora, el municipio mantiene la normalidad. Sin embargo, este viernes 11 de septiembre se realizará un consejo de seguridad para analizar la situación y determinar las medidas correspondientes frente a la amenaza atribuida al Frente 36 en Anorí.

El mandatario también anunció una jornada de movilización en el municipio para pedir por la liberación de Durley Montoya, una joven que habría sido sacada del corregimiento El Charcón junto con otras cuatro personas.

De acuerdo con lo informado por el alcalde, tres de esas personas posteriormente fueron encontradas asesinadas, mientras que cuatro de las ocho personas que habían sido retenidas en esa zona fueron liberadas.

La alcaldía indicó que la jornada busca reclamar la libertad de la joven, además de hacer un llamado al respeto por la vida y la tranquilidad de los habitantes de Anorí.

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