Foto: Redes sociales

Resumen: La uniformada habló por primera vez y se conocieron nuevos detalles del proceso contra el agresor. Aquí le contamos qué se sabe.

La auxiliar Tatiana rompe su silencio tras los insultos racistas en Cali: «Que no le pase a nadie más»

La auxiliar de Policía Tatiana Carabalí rompió el silencio tras los insultos racistas que recibió mientras prestaba servicio en el CAI del barrio Obrero, en el centro de Cali. Con voz serena, agradeció el apoyo recibido y pidió que lo que le pasó a ella «no vuelva a pasar con nadie más».

La joven uniformada, que lleva nueve meses vinculada a la Policía Nacional, confirmó además que ya se presentó la denuncia contra el hombre que la agredió.

¿Qué dijo Tatiana Carabalí sobre la agresión?

Su mensaje fue este: «Les quería agradecer absolutamente a todos por su apoyo, para que estas circunstancias, como las que pasaron conmigo el día 15 de noviembre, no vuelvan a pasar con nadie más», expresó.

La auxiliar contó que estaba en el CAI con una compañera cuando el hombre llegó y las agredió verbalmente a las dos, con expresiones racistas y groseras. Los hechos quedaron en un video que circuló en redes sociales y generó indignación en redes sociales.

En las imágenes, la uniformada mantiene la compostura mientras recibe los insultos. Tatiana Carabalí lleva nueve meses en la institución y su meta es convertirse en patrullera.

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El reconocimiento de la Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali exaltó a la uniformada por la manera en que afrontó la situación. El alcalde Alejandro Eder la calificó como un reconocimiento merecido: «por el profesionalismo, por la altura con que la auxiliar asumió la situación. No es aceptable ningún ataque de odio, ningún ataque racista, ninguna agresión contra un funcionario público».

Eder le aseguró que cuenta con todo el respaldo institucional y con el apoyo de los caleños, y reiteró que en la ciudad no habrá espacio para el racismo.

¿En qué va el proceso contra el agresor?

El alcalde confirmó que el hombre señalado ya fue identificado y que trabajaba en una entidad descentralizada de la Alcaldía de Cali. Por eso fue suspendido de sus funciones.

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Además, Eder pidió a la Personería iniciar un proceso disciplinario y explicó que el caso ya está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. «Aquí el delito es de odio por racismo y agresión contra funcionario público, lo cual lleva cárcel», sostuvo el mandatario.

Las autoridades no han divulgado el nombre del hombre y los cargos que finalmente enfrente dependerán de la investigación y de lo que determine la justicia.

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Rechazo desde el Gobierno y el Valle del Cauca

El caso también generó reacciones del Gobierno Nacional. El presidente Abelardo De La Espriella rechazó los insultos y anunció acompañamiento psicológico y jurídico para la uniformada. En su mensaje afirmó que en Colombia «nadie puede sentirse con derecho a humillar a otro por su raza, su origen o su condición».

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también se pronunció. Dijo que este tipo de expresiones «profundizan más las desigualdades» y que, en el departamento, «todos somos iguales». Agregó que un agente de la Policía que cumple su deber no puede recibir ese tipo de expresiones.

Un antecedente reciente en Cali

Eder recordó que no es el primer episodio de este tipo en la ciudad. Un hombre que lanzó insultos racistas contra un agente de tránsito en el barrio San Fernando fue condenado el 26 de mayo de 2026 a 37 meses de prisión en primera instancia.

Para el alcalde, ese caso muestra que las agresiones racistas contra servidores públicos pueden terminar en condenas de cárcel, y por eso su administración acompañará el proceso para que el de Tatiana Carabalí avance ante la justicia.

¿Dónde se puede denunciar un caso de racismo?

La Fiscalía General de la Nación recibe denuncias por cualquier delito a través de su Centro de Contacto. Desde un celular se puede marcar de forma gratuita la línea 122, disponible las 24 horas, todos los días del año.

En este caso, la denuncia ya fue presentada y el caso está en conocimiento de la Fiscalía. Tatiana Carabalí pidió que lo que vivió no se repita con nadie más.