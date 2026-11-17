Foto: Redes sociales

Resumen: El caso del barrio Obrero dio un giro: el alcalde de Cali anunció decisiones sobre el hombre señalado y le envió un mensaje directo. Aquí le contamos qué se sabe.

Insultos racistas a auxiliar de Policía en Cali: Eder dice que identificó al hombre y le pide entregarse

Los insultos racistas contra una auxiliar de la Policía en Cali tuvieron un giro el 17 de noviembre: el alcalde Alejandro Eder aseguró que las autoridades ya tienen identificado al hombre que aparece en el video y que sería un colaborador de una entidad descentralizada de la Alcaldía de Cali.

El mandatario anunció que ordenó suspenderlo, abrir una investigación disciplinaria y que ese mismo 17 de noviembre se presentará una demanda penal en su contra.

Lo que se sabe del caso en el barrio Obrero

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 15 de noviembre en el barrio Obrero, en Cali. Un video grabado en el lugar y difundido en redes sociales muestra a un hombre que le lanza insultos racistas a la uniformada, por su color de piel, mientras ella cumple su labor. En las imágenes también aparece una mujer que interviene en la discusión.

La uniformada mantuvo la calma durante todo el episodio y no respondió a las provocaciones, según se observa en la grabación.

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La Policía Nacional rechazó los hechos y habló de presunta discriminación racial y violencia contra la mujer. La institución dispuso acompañamiento psicológico y jurídico para la joven y su familia, y anunció que la acompañará el 17 de noviembre a presentar la denuncia penal ante las autoridades competentes.

El alcalde Eder, por su parte, dijo que se trata de un hecho de racismo y de agresión contra una servidora pública, algo que su administración no va a permitir. Dijo que Cali es la ciudad con más población afrodescendiente de América Latina después de Salvador de Bahía y aseguró que allí se actúa con contundencia contra el racismo.

«Entréguese»: el mensaje de Eder

Frente a las cámaras, el alcalde aclaró que el señalado todavía no está bajo custodia de las autoridades. Según explicó, la Alcaldía trabaja con la Policía para ubicarlo y avanzar en las actuaciones legales.

«Tenemos indicios de que es un colaborador de una descentralizada de la Alcaldía de Cali. Ya he ordenado suspender a esta persona, iniciar una investigación disciplinaria y hoy mismo iniciará también una demanda penal contra este individuo», afirmó Eder.

Y le envió un mensaje directo: «Si el agresor está viendo esto, entréguese, hermano, porque en todo caso lo vamos a encontrar».

Por ahora, el nombre del hombre no ha sido divulgado por las autoridades. Los cargos que finalmente enfrente dependerán de la investigación y de lo que determine la justicia.

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Otros casos de insultos racistas que mencionó el alcalde

Eder recordó que no es el primer episodio de este tipo en la ciudad. Citó el caso de un agente de tránsito que recibió insultos racistas mientras adelantaba un procedimiento en el barrio San Fernando. Ese caso llegó a los estrados: el 26 de mayo de 2026, el agresor fue condenado en primera instancia a 37 meses de prisión por violencia contra servidor público agravada y actos de discriminación por raza agravados.

Para el mandatario, ese antecedente muestra que las agresiones contra funcionarios públicos pueden tener consecuencias penales, y aseguró que su administración acompañará el proceso para que el nuevo caso avance ante la justicia.

El alcalde mencionó además un tercer episodio: la agresión verbal de carácter racista contra un taxista afrodescendiente en la vía Cali-Jamundí. Según dijo, la persona señalada también está identificada y será objeto de actuaciones de las autoridades.

Eder indicó que ese día se reuniría con la uniformada y con el comandante de la Policía de la ciudad para resaltar su profesionalismo y su templanza frente a las agresiones.

Eder insistió en que los insultos racistas no tendrán espacio en la ciudad. La Policía Nacional reiteró que no tolera ni justifica ninguna manifestación de racismo, discriminación o violencia contra la mujer.