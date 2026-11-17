Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

Resumen: Autoridades suspendieron ocho bares y discotecas en Restrepo, Santa Lucía y Quiroga por presunta fachada sindical. Hallaron menores, dos armas traumáticas, 14 cortopunzantes, marihuana y tusi. Una persona fue capturada por orden judicial. Otros dos locales fueron suspendidos por documentación.

Ocho bares y discotecas de Bogotá terminaron con su actividad suspendida después de un operativo en el que las autoridades encontraron menores de edad, armas y estupefacientes. Los establecimientos estaban ubicados en los barrios Restrepo, Santa Lucía y Quiroga, en las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, y presuntamente funcionaban bajo la fachada de organizaciones sindicales.

La intervención reunió a más de 200 uniformados y contó con el trabajo conjunto de la Secretaría Distrital de Seguridad, el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Gobierno. Durante las inspecciones también fue capturada una persona que tenía una orden judicial por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego.

Qué encontraron durante los controles a los bares

De acuerdo con el balance de las autoridades, en los registros se incautaron dos armas traumáticas y 14 armas cortopunzantes. A estos elementos se sumaron marihuana y tusi, encontrados durante la jornada de inspección a los establecimientos comerciales de los tres barrios.

Las investigaciones citadas en el reporte señalan que en esos lugares se permitía el ingreso de menores de edad y el expendio de estupefacientes. Estos hallazgos hicieron parte de las irregularidades que motivaron la suspensión de las actividades de los ocho locales señalados por operar bajo una presunta fachada sindical.

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

El balance incluye, además, la inmovilización de siete vehículos y la imposición de cinco comparendos por invasión al espacio público. Se trata de resultados de la misma intervención, que combinó los registros dentro de los negocios con controles en los sectores donde estaban ubicados.

La captura reportada se hizo mediante orden judicial por el delito relacionado con armas de fuego. Por separado, el inventario de elementos incautados durante los controles registra las dos armas traumáticas y las 14 cortopunzantes, además de las sustancias estupefacientes.

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Los controles a locales nocturnos han tenido otros resultados en Bogotá. En octubre, Minuto30 informó sobre la suspensión de dos discotecas del Restrepo por presuntas irregularidades en el uso de la figura sindical. También se reportó una intervención a seis establecimientos de Kennedy en la que las autoridades encontraron a 24 menores consumiendo licor. Son actuaciones anteriores y distintas al balance de esta nueva jornada.

Otros dos establecimientos también fueron suspendidos

La actuación no se limitó a los ocho bares y discotecas que, al parecer, utilizaban la figura sindical como fachada. Las autoridades también ordenaron suspender la actividad de otros dos establecimientos porque no cumplían con la documentación correspondiente para su funcionamiento, según el informe entregado sobre la jornada.

De esta manera, el reporte distingue dos motivos de intervención: por un lado, los hallazgos en los ocho locales identificados en los barrios Restrepo, Santa Lucía y Quiroga; por otro, las fallas documentales detectadas en los dos negocios adicionales. La suspensión de estos últimos fue presentada de forma separada en el balance oficial.

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

Sobre los establecimientos señalados de funcionar bajo la fachada de sindicatos, las autoridades indicaron que, al parecer, generaban rentas superiores a los 10 millones de pesos mensuales. Esa cifra fue incluida en el reporte de la intervención junto con los resultados de las inspecciones, las incautaciones y las medidas de suspensión.

El operativo se suma a otros controles recientes sobre locales que funcionarían con esa misma modalidad. Según el balance divulgado, en las últimas dos semanas ya son 15 los establecimientos sellados que presuntamente operaban bajo la fachada de organizaciones sindicales en la capital.

La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró el llamado a informar sobre situaciones delictivas a través de la Línea 123. La invitación está dirigida a quienes observen a una persona cometiendo un delito o adviertan que alguien está siendo víctima de uno, para que las autoridades puedan recibir la alerta.

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