Foto: Captura de video

Resumen: Un video atribuido al parqueadero del Éxito Country vuelve a circular en redes. La figura de apariencia infantil divide opiniones. El relato ya había sido difundido en octubre y no establece una aparición paranormal.

Un video que muestra una figura con apariencia de niña en un parqueadero de Bogotá volvió a circular en redes sociales y abrió otra vez la discusión entre quienes lo relacionan con una supuesta aparición y quienes cuestionan lo que se ve. La grabación fue compartida este martes 17 de noviembre por la cuenta Colombia Oscura – Horus, que situó la escena en el Éxito Country.

La publicación asegura que las imágenes fueron tomadas hacia las 3:00 de la madrugada por una persona que trabajaba en vigilancia. Según esa versión, quien grabó no habría advertido nada extraño en ese momento, sino al revisar después el contenido del celular. Esa es la explicación que acompaña el video difundido en X.

¿Qué muestra el video del parqueadero en Bogotá?

El registro dura pocos segundos y hace un recorrido con la cámara por un estacionamiento cubierto. Se observan vehículos, columnas con franjas amarillas y diferentes puntos de iluminación. En medio del movimiento de la cámara aparece una silueta oscura, de apariencia infantil, que se desplaza cerca de una de las columnas.

La imagen de esa figura es el centro de la conversación. Su presencia en el video llevó a la publicación que lo comparte a describirla como una niña, mientras que el contexto de madrugada y el relato de vigilancia dieron pie a interpretaciones sobre algo paranormal. La grabación, por sí misma, no permite establecer quién es la figura ni qué explica su presencia en el lugar.

Entre las respuestas al trino hay usuarios que se muestran escépticos. Algunos llaman la atención sobre la sombra y sobre la manera en que la silueta se mueve entre los vehículos, elementos con los que discuten la interpretación de una supuesta aparición. Otras personas se concentran en el ambiente del parqueadero y en el relato que acompaña las imágenes.

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El relato ya circulaba antes de la publicación de hoy

La historia del parqueadero del Éxito Country no apareció por primera vez este martes. Una publicación de Alerta del 27 de octubre ya recogía el relato de una vigilante sobre una presunta figura infantil en ese establecimiento. Un día después, el 28 de octubre, Extra también publicó una nota sobre el mismo caso, con referencia a la información de Alerta.

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En esas versiones se describía a una trabajadora de seguridad que señalaba una zona del estacionamiento e intentaba explicar qué podía distinguir allí. También se recogían comentarios de internautas que afirmaban haber tenido experiencias extrañas en el lugar, junto con respuestas de personas que dudaban de la autenticidad de las imágenes.

La existencia de esas publicaciones anteriores permite diferenciar la nueva circulación en redes de la fecha en que habría sido grabada la escena. El trino del 17 de noviembre vuelve a difundir el video, pero no establece que las imágenes correspondan a la madrugada de este martes. La fecha exacta de la grabación sigue sin precisarse en la información disponible.

Una figura que divide las interpretaciones

La conversación combina lo que aparece en pantalla con los relatos que distintas personas agregan en redes. Las versiones sobre supuestas voces, ruidos o experiencias de trabajadores corresponden a comentarios de usuarios y no explican por sí solas el origen de la silueta que cruza el estacionamiento.

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Por ahora, el elemento concreto que vuelve a compartirse es el breve registro del parqueadero y la descripción publicada por Colombia Oscura – Horus. La identidad de la figura y las circunstancias completas de la grabación no quedan establecidas con ese material, mientras los usuarios continúan discutiendo si se trata de una escena cotidiana, un montaje o algo que interpretan como paranormal.