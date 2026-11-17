Foto: Bomberos Bogotá

Resumen: Claudia Vega, gerente del Gran San, pidió en Meridiano Blu esperar el dictamen de Bomberos antes de atribuir el incendio a manos criminales. Los resultados preliminares podrían conocerse el viernes 20 de noviembre. La administración mantiene una reapertura parcial, el madrugón y espacios temporales para los comerciantes afectados.

La gerente del Gran San, Claudia Vega, pidió esperar los resultados de la investigación de Bomberos antes de atribuir a una acción criminal el incendio que afectó al centro comercial de Bogotá. En una entrevista con Meridiano Blu, la directiva evitó respaldar esa hipótesis y explicó que la administración todavía no cuenta con un dictamen técnico sobre el origen del fuego.

Su pronunciamiento se conoce después de la emergencia registrada en la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre, en el sector de San Victorino. Aunque las llamas ya fueron controladas y parte del complejo retomó su actividad comercial, las causas siguen sin una conclusión oficial. La respuesta de Vega se centró precisamente en no anticipar resultados mientras avanzan las pesquisas.

La respuesta de la gerente del Gran San sobre las causas

Consultada por Blu Radio acerca de la posibilidad de que hubiera manos criminales detrás del incendio, Vega señaló que es necesario esperar las investigaciones para emitir un comunicado oficial. La directiva no confirmó que la conflagración hubiera sido provocada ni presentó una explicación alternativa como una causa establecida.

Según lo informado en ese espacio periodístico, los primeros resultados técnicos podrían conocerse el viernes 20 de noviembre. Se trata de una previsión sobre el avance de la investigación y no de un dictamen ya entregado. Por ahora, el trabajo del Cuerpo Oficial de Bomberos es el que deberá establecer las circunstancias en las que comenzó el fuego.

El incendio afectó principalmente una zona del segundo piso, en la parte posterior del inmueble, donde funcionan negocios de confección y venta de ropa. El balance oficial conocido previamente registró 22 locales afectados, diez con pérdida total y doce con daños parciales. No se reportaron personas lesionadas durante la emergencia.

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Reapertura parcial y continuidad del madrugón

Mientras los peritos adelantan las inspecciones en las áreas acordonadas, la gerencia informó a Blu Radio que el centro comercial volvió a abrir sus puertas desde las 9:00 de la mañana para permitir la operación de los establecimientos no comprometidos. La reapertura del resto del complejo no significa que la zona siniestrada ya esté habilitada.

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Vega también indicó que la jornada tradicional del madrugón se mantendrá desde la 1:00 de la mañana. La continuidad de esa actividad busca sostener las ventas de la temporada de fin de año, mientras los comerciantes afectados enfrentan la pérdida de mercancía y las limitaciones para utilizar sus locales.

La administración no precisó una fecha para la reapertura completa del sector que sufrió los mayores daños. Entretanto, cuadrillas de mantenimiento trabajan en las zonas recuperadas y las inspecciones técnicas continúan como parte de la revisión posterior a la emergencia.

Espacios temporales para los comerciantes afectados

Entre las medidas anunciadas por la gerencia está la instalación de carpas en el parqueadero, cerca de las oficinas administrativas, para que los vendedores damnificados puedan exhibir mercancía y mantener una alternativa de trabajo. A esa iniciativa se suma un censo de daños para organizar los apoyos y conocer las necesidades de los negocios.

El Distrito ya había anunciado incentivos y acompañamiento comercial para los afectados. Esos apoyos incluyen alternativas de fortalecimiento empresarial y acceso a canales digitales, en un momento en que varios comerciantes intentan recuperar su actividad antes de las ventas de diciembre.

La recuperación económica avanza, así, en paralelo con la investigación del incendio. La posición expresada por Vega en la entrevista es esperar el informe de Bomberos antes de señalar responsables o dar por cierta una hipótesis sobre el origen de las llamas.

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