¡Fachada sindical en Kennedy! Sellan seis establecimientos donde encontraron a 24 menores bebiendo licor

Resumen: Seis establecimientos de la localidad de Kennedy, en Bogotá, fueron suspendidos entre 10 y 90 días tras un operativo con más de 200 uniformados. Las autoridades encontraron a 24 menores consumiendo bebidas embriagantes, capturaron a dos personas por tráfico de estupefacientes e incautaron armas cortopunzantes, tusi y popper. Los locales presuntamente operaban bajo la fachada de organizaciones sindicales.

Seis establecimientos de la localidad de Kennedy, en Bogotá, fueron suspendidos temporalmente luego de que las autoridades comprobaran que presuntamente funcionaban bajo la fachada de organizaciones sindicales. En el operativo hallaron a 24 menores de edad consumiendo bebidas embriagantes y capturaron a dos personas por tráfico de estupefacientes.

La intervención se realizó en el suroccidente de la capital y estuvo liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Gobierno, el Ministerio del Trabajo y el Cuerpo Oficial de Bomberos. En total participaron más de 200 uniformados de distintas especialidades de la Policía.

Según el reporte oficial, durante las labores de inspección, vigilancia y control los funcionarios encontraron a los menores dentro de los locales, que, al parecer, se hacían pasar por sedes de sindicatos para operar como lugares de rumba y consumo de licor.

24 menores de edad, bajo protección de la Policía

Los 24 adolescentes y jóvenes que se encontraban en los establecimientos estaban tomando bebidas alcohólicas cuando llegaron las autoridades. Ante esta situación, fueron puestos bajo la protección de la Policía de Infancia y Adolescencia y luego entregados a la autoridad administrativa competente, que deberá definir las medidas de restablecimiento de sus derechos.

El hallazgo es uno de los puntos que más preocupa a las autoridades, pues se trata de lugares que, según lo informado, facilitaban el ingreso de menores y, además, habrían servido para la venta de sustancias ilícitas, algo que afecta de manera directa la seguridad y la convivencia del sector.

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Armas, tusi y dos capturados

Además de los menores, los uniformados registraron los locales y encontraron elementos que aumentaron la gravedad del caso. Entre lo incautado hay 12 armas cortopunzantes, un arma traumática, 44 gramos de tusi y dos frascos de popper. También fueron inmovilizados dos vehículos.

Por estos hechos, dos personas fueron capturadas por el delito de tráfico de estupefacientes. Hasta el momento, las autoridades no han entregado sus nombres ni han detallado cuál era su relación con los establecimientos o con quienes los administraban.

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De acuerdo con la información de las autoridades, los negocios llevarían cerca de tres años funcionando en la zona y, presuntamente, generaban ingresos aproximados de 10 millones de pesos mensuales, un dato que muestra el tamaño del negocio que se habría montado detrás de la figura sindical.

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Suspensión de entre 10 y 90 días

Como resultado de los controles, los seis establecimientos recibieron medidas de suspensión temporal de su actividad económica, por periodos que van desde los 10 hasta los 90 días, según el caso y las irregularidades que se encontraron en cada uno de ellos.

No es la primera vez que las autoridades de Bogotá actúan contra este tipo de negocios. En las últimas semanas, otros operativos similares han llevado al cierre de locales que, presuntamente, se amparaban en la figura de sindicatos u organizaciones sociales para evadir los controles y los horarios de funcionamiento, y que terminaron con menores de edad en su interior.

Las autoridades insisten en que estos controles continuarán en diferentes sectores de la ciudad, con el fin de verificar que los establecimientos cumplan con los requisitos legales y evitar que se conviertan en focos de delitos o de riesgo para los menores.

¿Cómo denunciar?

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia invitó a la ciudadanía a reportar de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar la seguridad o la convivencia en los barrios.

Cualquier hecho contrario a la convivencia o de carácter delictivo se puede denunciar a través de la Línea de Emergencias 123. Según las autoridades, las denuncias son clave para que se puedan imponer sanciones y adelantar los procesos investigativos que permitan combatir el crimen en la ciudad.