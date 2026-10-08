El cerco judicial se estrecha: EE. UU. prepara nuevos cargos por tortura contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Resumen: El panorama legal de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se agrava drásticamente en Estados Unidos. Enfrentarían inminentes acusaciones formales por presuntas torturas a ciudadanos estadounidenses

El futuro judicial del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, parece oscurecerse aún más en los tribunales norteamericanos. Según revelaciones recientes confirmadas por diversos medios de comunicación, fiscales federales de Estados Unidos estarían a pocas horas de presentar nuevos y contundentes cargos penales contra la pareja, esta vez enfocados en su presunta responsabilidad y participación en la sistemática tortura de ciudadanos estadounidenses.

Este nuevo frente de acusaciones representaría un revés monumental y agravaría significativamente la situación de ambos, quienes actualmente permanecen bajo estricta custodia en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York. Cabe recordar que Maduro y Flores ya enfrentan un complejo proceso en el Distrito Sur de la misma ciudad por graves cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armamento destructivo, delitos de los cuales se han declarado inocentes.

El sombrío trato a los prisioneros estadounidenses

El epicentro de esta nueva línea investigativa por parte de las autoridades judiciales de EE. UU. apunta directamente al trato inhumano que habrían recibido varios ciudadanos estadounidenses mientras permanecieron bajo custodia en las cárceles venezolanas durante los años de mandato de Maduro.

Los fiscales indagan episodios específicos de presuntas torturas físicas y psicológicas, así como tratos crueles y degradantes perpetrados bajo la responsabilidad del Estado venezolano. Si bien las identidades exactas de las presuntas víctimas y los crudos detalles de los vejámenes aún se mantienen bajo reserva oficial, fuentes allegadas al proceso han dejado entrever que la investigación es extensa. Esta redada judicial podría terminar salpicando y llevando al banquillo de los acusados a otras figuras clave y exfuncionarios de la administración chavista, quienes también enfrentarían cargos en suelo estadounidense por su presunta complicidad en estos crímenes de lesa humanidad.

Un panorama de defensa cada vez más frágil

Se prevé que la formalización de estas nuevas imputaciones por tortura debilite enormemente las estrategias legales de Maduro y su esposa. Hasta el momento, el equipo de defensa de la expareja presidencial había centrado sus esfuerzos en solicitar la desestimación de los cargos originales de narcotráfico, escudándose en el argumento de la inmunidad diplomática por tratarse de exjefes de Estado extranjeros. Dicho recurso legal aún aguarda una resolución definitiva por parte del juez federal a cargo del caso, Alvin K. Hellerstein.

A la par de esta tormenta legal, se reveló que Cilia Flores tiene programada una audiencia crucial en la corte federal de Manhattan. Su defensa buscará solicitar el traslado de la prisión hacia una medida de arresto domiciliario alegando motivos de salud, como un alivio temporal mientras esperan el inicio formal del juicio pautado para junio del próximo año. Sin embargo, los reportes judiciales indican que esta petición enfrenta una férrea y rotunda oposición por parte de los fiscales federales.

De concretarse las nuevas imputaciones, la justicia de Estados Unidos sentaría un precedente histórico y contundente en el enjuiciamiento internacional de exmandatarios latinoamericanos en sus cortes federales.