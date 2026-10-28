¡Nueva jueza para Maduro! Analisa Torres asumirá el juicio por narcoterrorismo en Nueva York

Resumen: El caso por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro en Estados Unidos fue reasignado a la jueza federal Analisa Torres tras la muerte de Alvin K. Hellerstein. Torres, nombrada por Barack Obama en 2013, deberá resolver las peticiones de la defensa para desestimar la acusación por inmunidad soberana. El juicio contra Maduro y Cilia Flores está programado para el 14 de junio de 2027.

Minuto30.com .- El caso por narcoterrorismo que Estados Unidos adelanta contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya tiene nueva jueza. Se trata de Analisa Torres, magistrada federal del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que fue designada este miércoles 28 de octubre para hacerse cargo del proceso tras la muerte del juez Alvin K. Hellerstein, de acuerdo con el archivo judicial citado por la agencia EFE.

La corte incluyó en el expediente el documento sobre la reasignación de los casos que estaban «previamente asignados a jueces que ya no están ejerciendo por causa de jubilación o muerte», y allí confirmó que la nueva encargada del proceso contra el exmandatario venezolano es la magistrada Torres.

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El cambio de juez llega en un momento decisivo del proceso. Hellerstein, que falleció este miércoles a los 92 años por causas naturales, llevaba el caso desde marzo de 2020, cuando Estados Unidos presentó la acusación original contra Maduro por narcotráfico y otros delitos. Después de la captura del exmandatario y de su traslado a suelo estadounidense en enero de 2026, el juez supervisó de cerca cada etapa del proceso penal, hasta quedar como la cara judicial del caso más seguido contra un exgobernante latinoamericano en años recientes.

¿Quién es Analisa Torres, la nueva jueza del caso Maduro?

Torres nació en Nueva York en 1959 y es descendiente de una familia de magistrados de origen puertorriqueño. Se graduó con honores en la Universidad de Harvard y después se doctoró en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia. Antes de dedicarse a la judicatura, dio sus primeros pasos profesionales en bufetes de abogados privados.

Su carrera en los tribunales comenzó en las cortes civil y penal de la ciudad de Nueva York. Más tarde fue jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York durante cerca de una década, hasta que en 2013 el entonces presidente Barack Obama la nombró jueza federal para el Distrito Sur de Nueva York, uno de los despachos judiciales más importantes de Estados Unidos por el volumen de casos de finanzas, terrorismo y crimen organizado que tramita. Desde entonces, Torres ha presidido numerosos procesos de carácter civil, penal y regulatorio, y ahora le tocará uno de los expedientes de mayor impacto político en el continente.

El juicio contra Maduro y Cilia Flores sigue en firme

Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a Estados Unidos, posesión de armas destructivas y torturas. El juicio en su contra está programado para comenzar el 14 de junio de 2027.

La próxima audiencia del caso está prevista para diciembre y estará relacionada con las peticiones de las defensas de Maduro y de Flores, que buscan desestimar la acusación al amparo de la inmunidad soberana, es decir, el argumento de que el exmandatario no podría ser juzgado por delitos atribuidos a su época como jefe de Estado.

Será precisamente la jueza Torres quien deberá estudiar y resolver esas solicitudes, para lo cual tendrá que ponerse al día con un expediente que ya es extenso y que acumula más de seis años de trámites, pruebas y decisiones. En marzo de este año, el propio Hellerstein había rechazado un intento de la defensa por cerrar el caso, una decisión que dejó el proceso en pie y que Minuto30 informó en su momento.

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Un expediente que crece desde 2020

El proceso contra Maduro arrancó formalmente en marzo de 2020, cuando la justicia estadounidense lo acusó de liderar un esquema de narcotráfico junto a otros altos funcionarios de su gobierno. La captura del exmandatario y su llegada a Nueva York, ocurrida en enero de este año, le dieron un giro definitivo al caso y convirtieron cada audiencia en noticia en toda la región.

Con la designación de Analisa Torres, el tribunal busca que el calendario del proceso no se detenga tras la muerte de Hellerstein. La nueva magistrada deberá revisar lo ya decidido, las pruebas intercambiadas entre fiscales y defensas y las peticiones que siguen pendientes, antes de fijar los próximos pasos del juicio que tiene a Maduro y a Cilia Flores como principales acusados.

El caso se sigue con especial atención en Colombia y en el resto de América Latina, no solo por el peso político del exmandatario venezolano, sino por la gravedad de las acusaciones y por lo que un eventual veredicto podría significar para la relación entre Estados Unidos y Venezuela.