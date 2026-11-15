¡Plan de madre e hijo! Shakira y Milan disfrutaron juntos del partido entre Miami Heat y Detroit Pistons

Foto: nbalatam

Resumen: Shakira y su hijo Milan asistieron el sábado 14 de noviembre al partido entre Miami Heat y Detroit Pistons en el Kaseya Center de Miami. Madre e hijo siguieron el encuentro junto a la cancha y la cantante apareció en la pantalla del recinto. Los Heat ganaron 137-117 y sumaron su cuarta victoria consecutiva.

Shakira y su hijo Milan compartieron una noche de baloncesto en Miami. La cantante colombiana y su primogénito asistieron el sábado 14 de noviembre al partido entre los Miami Heat y los Detroit Pistons en el Kaseya Center, de acuerdo con la crónica de Mundo Deportivo. Su presencia junto a la cancha dejó imágenes de un plan familiar en medio del espectáculo deportivo.

La barranquillera apareció sentada al lado de Milan, siguiendo el encuentro desde las primeras filas. En esta ocasión, el escenario no era una tarima ni había un concierto de por medio: madre e hijo fueron parte del público que acompañó al equipo de Miami en una jornada que terminó con victoria local.

Shakira y Milan, juntos a pie de cancha

En la fotografía que circula en redes sociales, ambos aparecen atentos a lo que sucede frente a ellos. Shakira lleva gafas oscuras, el cabello suelto y un conjunto azul con detalles geométricos. A su lado, Milan viste camiseta clara, pantalón de jean y un gorro verde con estrellas blancas, uno de los elementos más visibles de su atuendo.

La imagen muestra a la artista con las manos entrelazadas mientras su hijo se inclina hacia adelante, también con las manos juntas. Detrás se observan otros asistentes del partido. La cercanía de los asientos con la cancha permitió registrar con detalle esta salida de la cantante y el adolescente.

Milan, de 13 años, es el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué. La aparición con su madre se dio en un evento abierto al público y tuvo como protagonista el baloncesto, lejos de las presentaciones musicales en las que también ha acompañado a la artista.

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La cantante también apareció en la pantalla del estadio

Según el reporte del medio deportivo, las cámaras del recinto enfocaron a Shakira durante el compromiso y su imagen apareció en el videomarcador. La presentación la identificó como cantante ganadora del Grammy, un reconocimiento a su trayectoria que trasladó por un momento la atención desde la cancha hasta las gradas.

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Así, aunque esta vez no estaba allí para cantar, la colombiana tuvo su propio momento dentro de la programación del espectáculo. La salida permitió verla en otro papel: como espectadora junto a su hijo, compartiendo uno de los encuentros de la temporada regular de la NBA.

Miami Heat cerró la noche con victoria

En lo deportivo, el partido terminó 137-117 a favor de Miami Heat, según el registro de la NBA. El equipo de Florida sumó su cuarta victoria consecutiva y dejó su balance de temporada en siete triunfos y seis derrotas, por encima de la marca de .500.

Giannis Antetokounmpo fue una de las figuras del encuentro con 34 puntos y 14 rebotes. Davion Mitchell aportó nueve asistencias, de acuerdo con la ficha del compromiso. Para los asistentes al Kaseya Center, la jornada combinó la visita de una de las artistas colombianas más reconocidas con una victoria amplia del conjunto local.

Una salida familiar en días de celebración musical

La aparición también coincide con noticias sobre el repertorio de Shakira. La cantante celebra los 25 años de «Laundry Service», el álbum publicado en 2001 que incluyó canciones como «Whenever, Wherever» y «Underneath Your Clothes». La conmemoración incluye una reedición en doble vinilo con cuatro pistas adicionales.

Mientras ese aniversario vuelve a poner su música en conversación, las imágenes de Miami muestran una faceta distinta de su agenda pública. Esta vez, Shakira cambió el micrófono por un asiento junto a la cancha y compartió con Milan una noche de NBA que concluyó con triunfo de los Heat.

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