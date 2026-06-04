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    Hospital de Sonsón ratifica su solidez financiera y se mantiene sin riesgo fiscal en 2026

    El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que esta ratificación representa una noticia positiva para todos los sonsoneños

    Publicado por: SoloDuque

    Hospital de Sonsón ratifica su solidez financiera y se mantiene sin riesgo fiscal en 2026

    Resumen: Este logro es el resultado del trabajo articulado entre la Gerencia, el equipo humano del hospital y la Junta Directiva, presidida por el alcalde Juan Diego Zuluaga, quien ha liderado una visión de fortalecimiento institucional

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Hospital San Juan de Dios de Sonsón fue ratificado por el Ministerio de Salud y Protección Social en la categoría “Sin Riesgo Fiscal” para la vigencia 2026, de acuerdo con la Resolución No. 001020 de 2026. Este importante resultado confirma la estabilidad financiera de la institución y respalda el trabajo que se viene desarrollando para garantizar su sostenibilidad, fortalecimiento y capacidad de respuesta frente a las necesidades de salud de la comunidad.

    La categorización reconoce una gestión responsable de los recursos, el cumplimiento de los indicadores establecidos por el Gobierno Nacional y la implementación de estrategias orientadas a la eficiencia administrativa. Estos aspectos son fundamentales para asegurar la prestación de servicios de salud con calidad, oportunidad y continuidad para los habitantes de Sonsón y de la región.

    hospital de sonson sin riesgo

    Este logro es el resultado del trabajo articulado entre la Gerencia, el equipo humano del hospital y la Junta Directiva, presidida por el alcalde Juan Diego Zuluaga, quien ha liderado una visión de fortalecimiento institucional enfocada en garantizar la sostenibilidad financiera y la mejora permanente de los servicios de salud.

    El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que esta ratificación representa una noticia positiva para todos los sonsoneños. “Mantenernos en la categoría Sin Riesgo Fiscal demuestra que el hospital está siendo administrado con responsabilidad y transparencia. Esto nos permite seguir fortaleciendo los servicios, gestionar nuevos recursos y continuar invirtiendo en la salud de nuestra comunidad”, afirmó el mandatario.

    Permanecer en esta categoría no solo constituye un reconocimiento a la gestión financiera de la institución, sino que también genera confianza entre los usuarios, los organismos de control y las entidades del sector salud. Además, abre la puerta para continuar desarrollando proyectos, programas y estrategias que contribuyan al bienestar de la población y al crecimiento del hospital.

    Lea también: Sonsón fortalece su liderazgo agropecuario con histórico crecimiento en la producción de fresa

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    Hospital de Sonsón

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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