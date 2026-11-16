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Resumen: Shakira dará dos conciertos en Caracas los días 16 y 17 de enero de 2027, en el Estadio Monumental Simón Bolívar, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La preventa general iniciará el jueves 19 de noviembre a las 10:00 a. m. por MiTickera.com, con boletas entre 60 y 650 dólares. Será el regreso de la colombiana a Venezuela después de casi 16 años.

Shakira ya tiene fecha para llegar con su tour a Venezuela: acá te contamos

¡La espera terminó para los fanáticos venezolanos! Shakira confirmó este lunes dos conciertos en Caracas, los días 16 y 17 de enero de 2027, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Ambos shows serán en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

El anuncio lo hizo la productora Fenix Entertainment, que organiza el espectáculo junto a Invershow, a través de la cuenta oficial de la gira en Instagram. La preventa general de las boletas iniciará el jueves 19 de noviembre a las 10:00 a. m. a través de la plataforma MiTickera.com.

¿Cuánto valen las boletas para ver a Shakira en Caracas?

La productora también publicó el mapa de localidades del estadio con los precios para ambas presentaciones:

Piso 4: 60 dólares.

60 dólares. Piso 3: 80 dólares.

80 dólares. Campo C: 280 dólares.

280 dólares. Campos A y B: 320 dólares.

320 dólares. 23 de Enero y El Valle: 450 dólares.

450 dólares. Caricuao y Petare: 650 dólares.

El concierto marca el regreso de la colombiana a Venezuela después de casi 16 años. Su última presentación en el país fue el 27 de marzo de 2011, en el estadio de la Universidad Simón Bolívar, durante la gira Sale el Sol World Tour.

La visita ya estaba anunciada desde la semana pasada, cuando Fenix Entertainment incluyó a Venezuela entre los nuevos destinos de la gira para 2027, junto a Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá. Hasta este lunes faltaban las fechas, el escenario y el costo de las boletas.

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Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la gira latina más exitosa de la historia, según la revista Billboard: hasta enero de 2026 había recaudado 421,6 millones de dólares, con más de 3,3 millones de asistentes en 82 estadios. En 2025, la publicación reconoció a Shakira con el premio Global Touring Icon, como la artista latina más taquillera de la historia.

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