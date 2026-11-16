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Resumen: Karol G aplazó por motivos de salud el concierto previsto para el 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Ocesa y Ensō anunciaron que se realizará el martes 17 en el mismo recinto. Las entradas conservarán su validez y quienes deseen solicitar un reembolso podrán consultar el procedimiento desde su cuenta de Ticketmaster.

Karol G aplazó por salud su concierto en Ciudad de México: será el 17 de noviembre

Karol G cambió la fecha de su último concierto en Ciudad de México. La presentación que debía realizarse el domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros fue aplazada por motivos de salud y quedó reprogramada para el martes 17 de noviembre, en el mismo escenario.

La información fue comunicada por los organizadores Ocesa y Ensō, quienes señalaron que la decisión busca priorizar el bienestar de la cantante colombiana. El anuncio llegó después de las dos presentaciones que la artista ofreció en la capital mexicana como parte de su gira Viajando por el Mundo, Tropitour.

«Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar», indicaron los promotores en el comunicado. La información difundida no precisó qué problema de salud enfrenta la intérprete ni detalló un diagnóstico.

Las entradas de Karol G servirán para el martes 17

Para quienes tenían previsto asistir al concierto del domingo, el principal cambio es la fecha. Los organizadores confirmaron que los boletos adquiridos conservarán su validez para la presentación del martes 17 de noviembre y que no será necesario cambiarlos.

El recinto también se mantiene: el encuentro con los seguidores será en el Estadio GNP Seguros. De esta manera, la tercera presentación en Ciudad de México deja de formar parte del bloque originalmente anunciado para los días 13, 14 y 15 de noviembre y pasa a realizarse dos días después de la fecha inicial.

Quienes no puedan asistir al espectáculo reprogramado y quieran pedir un reembolso deberán ingresar a su cuenta de Ticketmaster y seleccionar el botón de ayuda. Ese es el canal señalado en la comunicación para recibir información sobre el procedimiento de devolución.

El anuncio también remite a la política de compra de la plataforma para consultar las condiciones aplicables. Por eso, la validez automática de los boletos para la nueva fecha y la solicitud de reembolso son dos caminos distintos para quienes compraron entradas.

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El cierre de una etapa de seis conciertos en México

La presentación aplazada corresponde al cierre de las seis fechas anunciadas para la etapa mexicana del Tropitour. La ruta incluyó tres conciertos en el Estadio BBVA de Monterrey, programados para el 6, 7 y 8 de noviembre, seguidos por las tres citas de la capital del país.

Karol G había llegado a México a comienzos de noviembre. Durante su llegada a Toluca expresó su emoción por reencontrarse con ese público y adelantó que el espectáculo tendría cambios y sorpresas durante esta parte del recorrido.

En el mensaje sobre el aplazamiento, los organizadores lamentaron que no fuera posible compartir la noche del domingo con quienes esperaban acompañarla. También transmitieron el agradecimiento de la artista por el cariño y la energía recibidos durante las jornadas anteriores, así como por la comprensión frente al cambio.

La gira llegó a México después de su recorrido por Norteamérica. Antes de comenzar esta etapa, Ocesa informó que el proyecto tenía 63 conciertos confirmados en distintos mercados y que había vendido más de un millón de entradas en su paso por el norte del continente.

La noticia llega después de sus premios Latin Grammy

El ajuste del concierto ocurre en una semana de reconocimientos para la cantante. El jueves 12 de noviembre ganó dos premios Latin Grammy: mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta y mejor interpretación de reguetón por Verano Rosa, su colaboración con Feid.

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Ahora, la fecha anunciada para el reencuentro de Karol G con los asistentes de la función aplazada es el martes 17 de noviembre. Los compradores pueden conservar sus entradas para ese día o consultar, desde su cuenta de Ticketmaster, la información correspondiente si desean solicitar la devolución.