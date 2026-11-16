Fotos: @007 / Redes Sociales

Resumen: Resumen: La Familia Real británica le dio la bienvenida a Robert Pattinson como el nuevo James Bond con un ingenioso mensaje en X: «Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond». Pattinson será el primer 007 al servicio del rey Carlos III: las 25 películas anteriores se estrenaron bajo el reinado de Isabel II. El trino superó las 950.000 visualizaciones en horas. La película, aún sin título, será dirigida por Denis Villeneuve para Amazon MGM Studios.

Ni la Familia Real se perdió el nombramiento del nuevo James Bond: un «real» mensaje de bienvenida

La Familia Real británica no se quiso quedar por fuera de la conversación que sacude al mundo del cine desde este lunes: el nombramiento de Robert Pattinson como el nuevo James Bond. Desde su cuenta oficial de X, @RoyalFamily, la corona inglesa le dio la bienvenida al actor con un ingenioso mensaje que jugó con los códigos del espía más famoso de todos los tiempos.

«Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr Bond» («Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, Mr. Bond»), escribió la Familia Real en la red social, citando el anuncio oficial de la saga.

El guiño que los fanáticos del 007 entendieron de inmediato

El mensaje esconde un detalle que los seguidores del agente 007 celebraron apenas apareció: se trata del primer «His Majesty» en la historia de la franquicia. Durante las 25 películas oficiales anteriores, Bond trabajó para el Servicio Secreto de «Su Majestad» la reina Isabel II, monarca durante toda la historia cinematográfica del personaje hasta su muerte, en septiembre de 2022, un año después del estreno de «No Time to Die» (2021), la última película de Daniel Craig como el agente 007.

Pattinson, en cambio, será el primer James Bond al servicio del rey Carlos III, y la cuenta oficial de la Familia Real —que comparte las actividades del monarca, de la reina Camilla y de los demás integrantes de la casa real— no dejó pasar la ocasión de celebrarlo con humor.

Foto: Redes Sociales

La publicación, hecha en la mañana de este lunes, se volvió viral en cuestión de horas: superó las 950.000 visualizaciones y acumuló decenas de miles de «me gusta» y de republicaciones, mientras los fanáticos de la saga llenaban los comentarios celebrando el guiño de la corona al universo del espía.

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Así fue el anuncio que puso a hablar al mundo

El trino de la Familia Real respondió al anuncio oficial de la cuenta @007, que este lunes confirmó a Pattinson como el séptimo intérprete del agente 007 con un escueto «Robert Pattinson is James Bond» («Robert Pattinson es James Bond») y la primera imagen oficial del actor caracterizado como el espía, vestido de esmoquin y con arma en mano.

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El anuncio se produjo de forma inusual: las cuentas oficiales de la saga borraron todo su contenido previo y comenzaron a publicar en bucle el mensaje «Identity confirmed» («Identidad confirmada»), antes de difundir la fotografía oficial del actor británico de 40 años.

La nueva película —la número 26 de la franquicia oficial y todavía sin título confirmado— será dirigida por el canadiense Denis Villeneuve («Dune»), con guion de Steven Knight («Peaky Blinders») y producción de Amy Pascal y David Heyman, en la primera entrega bajo el control creativo de Amazon MGM Studios.

«James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado el papel de 007 es el mayor honor de mi vida», afirmó Pattinson tras conocerse la noticia. «Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto», agregó el actor.

El británico se suma a la lista que abrió Sean Connery en 1962 y que continuaron George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Y ya cuenta con algo que ninguno de sus antecesores tuvo al momento de su nombramiento: la bienvenida oficial de la corona británica.

Por ahora, la nueva película no tiene título ni fecha de estreno anunciados, pero la expectativa ya es mundial y, como quedó demostrado este lunes, hasta palacio se sumó a ella.

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