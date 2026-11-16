Amazon MGM confirmó a Robert Pattinson como el nuevo James Bond: será el séptimo agente 007 del cine

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Resumen: Amazon MGM Studios confirmó a Robert Pattinson como el nuevo James Bond, el séptimo actor en interpretar al agente 007 en el cine. La película, que aún no tiene título, será dirigida por Denis Villeneuve, con guion de Steven Knight y producción de Amy Pascal y David Heyman. El anuncio se hizo con la campaña «Identity confirmed» y la primera foto oficial del actor caracterizado como el espía.

El estudio Amazon MGM Studios confirmó este lunes que el actor británico Robert Pattinson será el nuevo James Bond, con lo que puso fin a años de especulaciones sobre quién sucedería a Daniel Craig en el papel del agente 007, el espía más famoso del cine.

El anuncio se produjo de forma inusual: las cuentas oficiales de la saga en redes sociales borraron todo su contenido previo y comenzaron a publicar en bucle el mensaje «Identity confirmed» («Identidad confirmada»), antes de difundir la primera fotografía oficial de Pattinson caracterizado como Bond, vestido con el característico esmoquin y apuntando con una pistola.

«James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado el papel de 007 es el mayor honor de mi vida», escribió el actor de 40 años. «Estoy profundamente agradecido con Denis Villeneuve, Amy, David, Tanya y con todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber creído en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto», agregó.

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Un equipo de peso detrás de la nueva entrega

La película, que será la entrega número 26 de la franquicia oficial y todavía no tiene título confirmado, estará dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, conocido por «Dune», con guion de Steven Knight, creador de la serie «Peaky Blinders».

Villeneuve celebró la elección del protagonista: «Tiene el alma intemporal del 007 y aporta un espíritu completamente nuevo», afirmó el director.

La producción quedará en manos de Amy Pascal, responsable de la franquicia de «Spider-Man», y David Heyman, productor de «Harry Potter», quienes destacaron en un comunicado conjunto la «valentía como actor, el humor autodespreciativo y la capacidad de reinventarse continuamente» de Pattinson, cualidades que, según dijeron, lo convierten en «el Bond perfecto para nuestros tiempos».

Esta será la primera entrega de la nueva etapa de la franquicia bajo el control creativo de Amazon MGM Studios. Según la información del estudio, en marzo de 2025 se cerró una empresa conjunta con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson que otorgó a Amazon MGM Studios el control creativo de la propiedad intelectual de James Bond.

Así fue la elección del nuevo 007

Según la información publicada por Antonela Rabanal en Infobae, el proceso de selección fue tan reservado que Pattinson se enteró de su designación apenas el domingo en la mañana, cuando el propio Villeneuve lo llamó para darle la noticia.

Entre los finalistas que quedaron en el camino estuvieron los actores Josh O’Connor, Callum Turner y Nicholas Hoult, evaluados en pruebas realizadas a finales de octubre que incluyeron escenas de acción, presencia en cámara y trabajo con diálogos.

Con esta confirmación, Pattinson se convierte en el séptimo intérprete oficial del agente 007 en la historia del cine. La lista la abrió Sean Connery con «Doctor No» en 1962 y la continuaron George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, cuya última entrega fue «No Time to Die» (2021).

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Las cinco películas de Craig como Bond recaudaron en conjunto USD 3.500 millones en taquilla global, mientras que la franquicia oficial acumula USD 7.800 millones, lo que la posiciona como la quinta saga más taquillera de la historia del cine. «Skyfall» (2012) es la única entrega que ha superado individualmente la barrera de los USD 1.000 millones.

¿Quién es Robert Pattinson?

Nacido en Barnes, en el suroeste de Londres, Pattinson se inició en la actuación en el club de teatro de su escuela. Su primer papel de peso llegó en «Harry Potter y el cáliz de fuego» (2005), donde interpretó a Cedric Diggory.

La fama mundial le llegó con la saga «Crepúsculo», en la que encarnó al vampiro Edward Cullen junto a Kristen Stewart y que recaudó más de USD 3.000 millones a nivel global. Después construyó una carrera de cine independiente con directores como David Cronenberg, Robert Eggers y Lynne Ramsay, antes de volver a los grandes presupuestos con «The Batman» (2022).

El actor atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria: en 2026 protagonizó «The Odyssey», la nueva película de Christopher Nolan, en la que interpreta al villano Antinous, y encabeza dos producciones del estudio A24: «Primetime» y la comedia romántica «The Drama», que coprotagoniza con Zendaya. Tiene además pendiente el estreno de «Dune: Part Three», previsto para el 18 de diciembre, bajo la dirección del mismo Villeneuve con el que ahora rodará la nueva entrega de Bond.

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