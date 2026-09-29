Resumen: Shakira transmitirá en vivo uno de sus conciertos en Madrid el sábado 3 de octubre, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La presentación podrá verse gratis desde Colombia a partir de la 1:45 p. m. a través de Prime Video, Amazon Music, Fire TV y Twitch. El espectáculo será la primera transmisión global en vivo de un concierto completo de la artista.

¡Gratis y en vivo! Shakira llevará uno de sus conciertos de Madrid a todo el mundo: hora y dónde verlo

Los seguidores de Shakira que no pudieron asistir a su residencia en Madrid tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de su espectáculo. La cantante colombiana llevará uno de los conciertos de su etapa española a una audiencia internacional mediante una transmisión en vivo que podrá verse de manera gratuita.

La cita será el próximo sábado 3 de octubre, cuando la artista se presente nuevamente en Madrid como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La emisión llevará por nombre ‘Amazon Music Presenta Shakira En Vivo Desde Madrid’ y representará la primera transmisión global en directo de un concierto completo de la barranquillera.

La señal estará disponible en la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación de Amazon Music para Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch. Para acceder no será necesario contar con una suscripción paga.

¿A qué hora se podrá ver en Colombia?

Los fanáticos colombianos podrán conectarse desde la 1:45 p. m. del sábado 3 de octubre.

El espectáculo comenzará a las 8:45 p. m. en Madrid, por lo que la diferencia horaria permitirá que la transmisión llegue a Colombia durante la tarde.

En otros países, la emisión comenzará a las siguientes horas:

Colombia: 1:45 p. m.

México: 12:45 p. m.

Brasil: 3:45 p. m.

Reino Unido: 7:45 p. m.

España, Francia, Alemania e Italia: 8:45 p. m.

India: 12:15 a. m. del 4 de octubre.

La información oficial de Amazon Music confirma que la transmisión estará disponible internacionalmente y que, después de la emisión en directo, habrá una repetición durante 24 horas.

Una presentación especial en medio del cierre de la gira

El concierto llegará cuando Las Mujeres Ya No Lloran World Tour entra en su etapa final. Madrid es la sede de la residencia europea de la cantante, un capítulo con el que Shakira ha llevado a los escenarios la música de su más reciente etapa artística.

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La transmisión forma parte de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, iniciativa de Amazon Music que en 2026 está dedicada a reconocer a mujeres que han marcado el camino dentro de la industria y a quienes actualmente están generando nuevas oportunidades en la música latina.

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Para Shakira, esta presentación también representa una manera de ampliar el alcance de una gira que superó las expectativas que tenía inicialmente.

“La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music”.

Shakira también lidera las reproducciones de Amazon Music

El anuncio llega acompañado de cifras destacadas para la cantante en la plataforma. De acuerdo con datos internos de Amazon Music correspondientes al periodo entre el 1 de enero y el 19 de septiembre de 2026, Shakira es la artista latina más escuchada a nivel mundial durante este año.

Además, ‘Dai Dai’ ocupa el primer lugar entre las canciones más escuchadas globalmente en Amazon Music en 2026, según los mismos datos.

La celebración alrededor de la presentación también contempla el lanzamiento de un nuevo remix de ‘Dai Dai’, producido por RVSSIAN, así como otros contenidos y productos relacionados con la trayectoria de la artista.

El proyecto va más allá del concierto

La transmisión será uno de los componentes de una celebración que también incluye iniciativas enfocadas en mujeres emprendedoras y en formación tecnológica.

A través de Las Mujeres Facturan con Amazon Music, la compañía habilitó una tienda que reúne productos de negocios liderados por mujeres, con especial presencia de marcas latinas, además de artículos relacionados con artistas latinas.

En el área educativa, Las Mujeres Ayudan con Amazon Music reúne a Amazon Web Services, la Fundación Pies Descalzos y Laboratoria para desarrollar AWS Entrena Latinas, un programa de capacitación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube.

El objetivo anunciado es alcanzar a un millón de mujeres con formación gratuita en estas áreas para 2028. El proyecto comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos.

De esta manera, el espectáculo del 3 de octubre no será únicamente una nueva presentación de Shakira ante el público de Madrid. También permitirá que seguidores de distintos países puedan conectarse simultáneamente con uno de los conciertos de la residencia europea, sin necesidad de comprar una entrada o tener una suscripción para acceder a la transmisión.