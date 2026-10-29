Shakira y Maluma celebran 10 años de «Chantaje», el hit que marcó una era

Resumen: Shakira y Maluma celebraron los 10 años de «Chantaje», el tema lanzado el 28 de octubre de 2016 que superó los 100 millones de vistas en tres semanas y debutó en el número uno de Hot Latin Songs. La cantante compartió fotos y un mensaje recordando la amistad que nació de la canción y su más reciente colaboración, «Agua», estrenada en septiembre.

Diez años después, «Chantaje» sigue sonando como si fuera ayer. Shakira y Maluma celebraron este jueves el aniversario de la canción que los unió y que, con el tiempo, se convirtió en el inicio de una amistad y de una relación musical que sigue vigente.

A través de sus redes sociales, la barranquillera publicó un carrusel de fotografías junto al artista paisa y un mensaje en el que recuerda lo que significó el tema. «¡10 años de “Chantaje”! Una canción que marcó una era y el inicio de una amistad que nos ha llevado a seguir haciendo música juntos, hasta nuestra más reciente colaboración, “Agua”», escribió. Y agregó: «¡Y lo que nos divertimos creando! ¿Qué, Juan? Por muchas más con Maluma».

Una canción que se volvió fenómeno

«Chantaje» fue lanzada el 28 de octubre de 2016 y desde el primer momento se convirtió en uno de los grandes éxitos de la música latina de esa década. El tema debutó directamente en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard, un logro que solo habían alcanzado unas pocas canciones en toda la historia de esa clasificación. Además, llegó al puesto 96 del Billboard Hot 100, la primera entrada de Maluma en esa lista.

El videoclip, estrenado el 18 de noviembre de 2016, también hizo historia. En apenas tres semanas superó los 100 millones de visualizaciones en YouTube y fue reconocido en ese momento como el video musical en español que más rápido alcanzaba esa cifra.

La peluca rosa y un cerdito famoso

Parte del encanto del video estuvo en sus detalles. En una de las primeras escenas, Shakira aparece en una tienda con una peluca rosa mientras pasea con correa a un pequeño cerdo, mientras Maluma la observa. La imagen se volvió tan popular que la cantante le pidió a sus seguidores ayuda para ponerle un nombre artístico al animal. Tras miles de propuestas, lo presentó como Pig Floyd, un juego de palabras con el nombre de la mítica banda Pink Floyd.

La coreografía, la puesta en escena en un bar de aire clásico y la química entre los dos artistas completaron un video que todavía se recuerda y se comparte en redes cada vez que alguien repasa los éxitos de aquella época.

De «Chantaje» a «Agua»

Lo que empezó como una colaboración ocasional terminó siendo una amistad que se ha mantenido con los años. Tras «Chantaje» y «Clandestino», estrenada en 2018, los dos artistas colombianos volvieron a unirse este año con «Agua», publicada el 17 de septiembre de 2026, después de ocho años sin lanzar un tema juntos.

En esta ocasión apostaron por el merengue y los sonidos tropicales, alejándose un poco del registro más urbano de sus trabajos anteriores. La canción, que llegó acompañada de su propio videoclip, hace parte de «Loco X Volver», el álbum más reciente de Maluma.

El mensaje de Shakira deja claro que, para ella, la historia no terminó con aquel éxito de 2016. Su «¿Qué, Juan?» es un guiño al nombre de pila de Maluma, Juan Luis Londoño, y la promesa de «muchas más» deja abierta la puerta a nuevas colaboraciones entre dos de los artistas colombianos con mayor proyección internacional.

Las reacciones no se hicieron esperar. Seguidores de distintas partes del mundo llenaron de comentarios la publicación con mensajes de cariño, emojis y recuerdos de lo que significó escuchar «Chantaje» por primera vez, en un aniversario que también sirve para recordar cómo el pop colombiano conquistó las listas internacionales.

Diez años después, con una canción que sigue sonando en fiestas y plataformas, y con una nueva colaboración en el repertorio, Shakira y Maluma demuestran que aquel «Chantaje» fue mucho más que un éxito pasajero: fue el comienzo de una alianza musical que sigue dando de qué hablar.

Fotos: Shakira

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