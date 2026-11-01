Resumen: Ryan Castro debutó en El Campín de Bogotá con su show de Halloween Awooween, donde lo acompañaron nueve invitados: Farruko, Hamilton, Ñejo, Reik, Maisak, Tito el Bambino, Aria Vega, Jorge Celedón y Jhonny Rivera. Aria Vega apareció disfrazada de Feid y, aunque se habló de J Balvin, Feid y Maluma, ninguno estuvo en la lista.

¡Noche de lujo! Ryan Castro sorprendió en El Campín con nueve invitados en su Awooween

Ryan Castro vivió una de las noches más importantes de su carrera. Este sábado 31 de octubre de 2026, el cantante antioqueño debutó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá con Awooween, un show que mezcló reguetón, disfraces y una lista de artistas que subieron a escena para acompañarlo.

Durante los días previos al concierto, las redes se llenaron de rumores sobre posibles apariciones de J Balvin, Feid, Maluma y otras estrellas. Al final, la nómina fue otra y estuvo repartida entre varios géneros: urbano, pop, vallenato y música popular.

Los nueve invitados de Awooween

Los artistas que se sumaron a la fiesta fueron Farruko, Hamilton, Ñejo, Reik, Maisak, Tito el Bambino, Aria Vega, Jorge Celedón y Jhonny Rivera. Cada uno aportó un color distinto a una celebración de Halloween que convirtió el estadio en un gran escenario de disfraces.

El Cantante del Ghetto, como se le conoce, estrenaba El Campín como anfitrión y decidió abrir la puerta a generaciones y estilos muy distintos, algo que ya se había visto en sus conciertos anteriores.

Farruko, Ñejo y Tito el Bambino: tres nombres del reguetón

La presencia de tres figuras del género urbano de Puerto Rico fue una de las grandes sorpresas. Farruko, autor de éxitos como Pepas y Calma Remix, aportó una de las trayectorias más reconocidas del reguetón actual.

A él se sumó Ñejo, un artista que ha sido parte de la expansión internacional del género desde sus primeras etapas. También apareció Tito el Bambino, recordado por canciones como El amor y Mi cama huele a ti.

Con los tres sobre el escenario, el concierto se convirtió en un encuentro entre varias épocas del reguetón, el género que ha acompañado el crecimiento de Ryan Castro.

Reik, una de las apariciones más inesperadas

Otro de los nombres que más llamó la atención fue el de Reik. La agrupación mexicana, conocida por sus baladas románticas y su acercamiento al pop urbano, rompió con el predominio del reguetón que marcó buena parte de la noche.

Canciones como Noviembre sin ti, Yo quisiera y Me niego hacen parte de su repertorio, y su paso por el estadio reflejó la intención del cantante de reunir públicos muy diversos en una sola celebración.

Aria Vega llegó disfrazada de Feid

Uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Aria Vega. La cantante barranquillera se presentó caracterizada como Feid, justamente uno de los artistas que más sonaron como posibles invitados antes del evento.

El disfraz fue un guiño a la temática de Halloween y un homenaje al artista paisa. Aria Vega ya había trabajado con Ryan Castro en Chévere Remix, una colaboración que fortaleció su presencia dentro de la música urbana colombiana.

Vallenato y música popular en medio del reguetón

La noche también tuvo espacio para dos géneros de mucha tradición en Colombia. El vallenato estuvo representado por Jorge Celedón, ganador de varios premios Latin Grammy y autor de temas como Esta vida y Cuatro rosas.

Por su parte, el pereirano Jhonny Rivera llevó la música popular al escenario con canciones como Soy soltero y El dolor de una partida. Su participación dejó claro que los conciertos de Ryan Castro van más allá del reguetón.

Hamilton y Maisak, la nueva generación

La lista de invitados se completó con Hamilton y Maisak, dos nombres ligados a la nueva generación de la música urbana colombiana. Hamilton ya había compartido tarima con Ryan Castro en otras presentaciones y tiene una propuesta cercana al afrobeat y a los ritmos caribeños, mientras que Maisak ha ganado reconocimiento por sus composiciones y colaboraciones.

Un antes y un después para el artista paisa

El show en Bogotá llega meses después de que Ryan Castro ofreciera un show de cinco horas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con 17 invitados. Con El Campín, el artista suma otro escenario de gran tamaño en su carrera.

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Para el concierto en la capital, además, las autoridades de movilidad habían dispuesto rutas especiales para la salida del público, una muestra de la magnitud del evento.

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Awooween dejó claro que Ryan Castro apuesta por espectáculos con sorpresas, mezcla de ritmos y mucha puesta en escena. Ahora queda por ver cuál será su próximo paso después de esta noche de Halloween en Bogotá.