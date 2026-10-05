¡Alerta en Urabá! Lluvias dejan más de 1.000 familias afectadas en cuatro municipios

Resumen: Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana dejaron más de 1.000 familias afectadas en Chigorodó, Carepa, Turbo y Mutatá, donde se presentaron inundaciones, desbordamientos de ríos y movimientos en masa. El Dagran acompaña a las autoridades locales en la evaluación de los daños y coordina el envío de ayudas humanitarias y apoyo técnico para atender a las comunidades afectadas.

Las lluvias registradas durante el fin de semana dejaron más de mil familias afectadas en cuatro municipios de Urabá, donde se presentaron inundaciones, desbordamientos de ríos y movimientos en masa. Ante la situación, la Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), comenzó a acompañar a los consejos municipales de gestión del riesgo de Chigorodó, Carepa, Turbo y Mutatá.

Los reportes preliminares dan cuenta de cerca de 1.004 familias caracterizadas como afectadas en los cuatro municipios. La cifra podría aumentar a medida que las administraciones locales continúen con las evaluaciones de daños y análisis de necesidades, proceso que cuenta con asesoría del Dagran.

La respuesta departamental contempla el envío de ayuda humanitaria, además del apoyo técnico y operativo requerido en las zonas con mayores afectaciones. En el caso de Mutatá, también se gestiona el traslado de maquinaria amarilla y el acompañamiento de profesionales, entre ellos un geólogo y un ingeniero.

Chigorodó concentra el mayor número de familias caracterizadas

En Chigorodó, los efectos de las lluvias estuvieron relacionados con el desbordamiento de los ríos León y Guapá. Hasta el momento, allí han sido caracterizadas 397 familias afectadas en los sectores Barranquillita, la vereda La India, Guapá León y Unión Las Parcelas.

Este municipio presenta mayor avance en la caracterización y ya solicitó ayuda humanitaria al departamento. Como parte de la respuesta, se anunció el envío de elementos para atender las necesidades de la población, entre ellos kits de aseo y colchonetas.

“El municipio que lleva más avanzada su caracterización y que ha solicitado ayuda humanitaria es el municipio de Chigorodó; estamos haciendo el envío no solamente de ayuda, sino también de kit de aseo, de colchonetas. En este municipio se cuenta con dos albergues para atender a la población damnificada”, precisó Vanessa Paredes Zúñiga, directora general del Dagran.

Turbo y Mutatá también reportaron inundaciones

En Turbo, el desbordamiento del río León afectó a comunidades ubicadas en zonas ribereñas. Entre los sectores reportados están el Consejo Comunitario Manatí, la Comunidad Indígena Río León y el sector de Armado.

Hasta el momento, en este municipio se han caracterizado 136 familias afectadas.

La situación también alcanzó a Mutatá, donde una creciente súbita de los ríos Bejuquillo y Mutatá produjo inundaciones principalmente en el corregimiento de Bejuquillo. En esta zona, además, se registraron movimientos en masa y han sido caracterizadas 171 familias afectadas.

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Para atender la situación en Mutatá, el Dagran informó que se gestiona maquinaria amarilla y acompañamiento técnico con un geólogo y un ingeniero.

En Carepa, las lluvias se extendieron durante cerca de 14 horas

Carepa también resultó afectado por las precipitaciones. Según el reporte entregado por el Dagran, en este municipio llovió durante aproximadamente 14 horas, situación que dejó cerca de 300 familias afectadas.

Los sectores incluidos en el reporte son Carepita La Banca, Nueva Esperanza, Carepita Promexcol y La Primavera, donde avanzan las labores de caracterización.

Este martes habrá un consejo regional extraordinario

Como parte de la respuesta a la emergencia, este martes se realizará en Chigorodó un consejo regional extraordinario de gestión del riesgo de desastres. El encuentro permitirá revisar la situación de los municipios afectados y las acciones que se requieren frente a las consecuencias de las lluvias.

Mientras avanzan estas labores, el Dagran mantiene el acompañamiento a los consejos municipales de gestión del riesgo y la asesoría para la elaboración de las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), herramienta utilizada para establecer las afectaciones y determinar los requerimientos de atención.

La Gobernación también informó que continuará gestionando ayudas para los municipios que las soliciten, de acuerdo con el avance de las caracterizaciones y las necesidades identificadas en cada territorio.

Urabá seguirá bajo atención por las lluvias

La situación ocurre en medio de un periodo en el que se mantienen los pronósticos de precipitaciones para diferentes zonas de Antioquia. De acuerdo con el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), entre el 5 y el 9 de octubre se esperan lluvias de diferentes intensidades y acumulados en el departamento.

Dentro de las regiones donde se prevé una mayor presencia de lluvias están Urabá, Occidente, Norte y Magdalena Medio, por lo que las autoridades mantienen las recomendaciones de prevención ante posibles emergencias asociadas con las precipitaciones.

El Dagran pidió a la ciudadanía estar pendiente de los niveles de ríos y quebradas, evitar actividades turísticas en estos cuerpos de agua y no transitar por vías que se encuentren inundadas. También recomendó asegurar los techos, limpiar canoas y bajantes y evitar arrojar basuras o escombros a ríos y quebradas.

Por ahora, los equipos de gestión del riesgo continúan con la evaluación de las zonas afectadas en Chigorodó, Carepa, Turbo y Mutatá, mientras se coordinan las ayudas y acciones necesarias para atender a las familias afectadas.